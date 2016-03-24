Владивосток, 24 марта, 2016, 04:01 — ИА Регнум. В игровой развлекательной зоне «Приморье» под Владивостоком продолжаются строительные работы по возведению двух гостинично-развлекательных комплексов Selena и Sun Casino & Resort, передает корреспондент ИА REGNUM. Якорный инвестор — компания «Даймонд Форчун Холдингс Прим» ведет подготовительные земляные работы.

Через год здесь будет развлекательный комплекс

Крупнейший инвестор интегрированной развлекательной зоны «Приморье» приступил к земляным работам на своих участках на территории курорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, казино Tigre de Cristal игорной зоны «Приморье» в бухте Муравьиная под Владивостоком открылось 8 октября 2015 года. Вся развлекательная курортная зона займет 620 гектаров. Первое казино состоит из нескольких залов, где доступны 498 игровых автоматов, более 42 классических настольных игр и 25 VIP-столов.

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Помимо развлекательных центров и казино, планируется построить четыре пятизвездочных отеля, семь — четырехзвездочных и четыре — трехзвездочных, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, многофункциональный торгово-выставочный комплекс и несколько кинотеатров.

На данный момент инвестор приступил к разработке двух участков, где будут возводить гостинично-развлекательные комплексы Selena и Sun Casino & Resort.

«С начала марта к участку проложена технологическая дорога, вырублены деревья, согласно порубочному билету. Также производится выкорчевка пней, идет планировка участка, завершается обустройство строительного городка. В ближайших планах — прокладка кабельной линии для механизации строительства и подготовительные работы для начала устройства фундамента. На этом участке выполнены необходимые инженерные изыскания, полным ходом ведется разработка проектной документации», — пояснила пресс-секретарь ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим» Евгения Варакина.

Первые объекты инвестор планирует открыть в 2017 году.