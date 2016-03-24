Брюссель, 24 марта, 2016, 03:54 — ИА Регнум. Новые сведения о терактах в Брюсселе 22 марта, поступающие из нескольких источников, указывают на то, что осуществлённые атаки были меньших масштабов, чем изначально планировалось боевиками, полагают эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

randomenthusiasm.com Взрыв

Наиболее вероятной причиной этого называется возможная спешка, связанная с арестом главного подозреваемого в организации терактов в Париже Салаха Абдеслама в ходе масштабной полицейской операции в брюссельской коммуне Моленбек. «Вместе с тем недостаток планирования атак боевики компенсировали качеством использованных ими бомб», — говорится в аналитическом докладе, опубликованном 23 марта на официальном сайте компании.

Водитель такси, который довозил террористов до аэропорта «Завентем», в своих показаниях сообщил полиции, что его пассажиры хотели перевезти пять чемоданов, однако в машине смогло поместиться лишь три из них. В аэропорту сработало только два взрывных устройства, а третье позднее было обнаружено и уничтожено взрывотехниками.

По сообщению CBS, в ходе полицейских рейдов были обнаружены ещё два самодельных взрывных устройства, содержащие свыше 13 килограммов взрывчатого вещества. «Эти устройства, вероятно, и являлись теми, которые не удалось вместить в автомобиль. Будь они приведены в действие, это могло бы нанести гораздо больший ущерб», — отмечается в докладе.

Кроме этого, власти сообщили об обнаружении автомата АК-47 рядом с останками одного из террористов-смертников. «Это подтверждает свидетельства очевидцев о выстрелах, прозвучавших непосредственно перед взрывами в терминале аэропорта. Сочетание огнестрельного оружия и взрывных устройств может значительно увеличить смертоносность атаки, как это было в Париже. Однако нападавшие в Брюсселе, очевидно, были не в состоянии в полной мере использовать эту комбинацию, и это говорит о том, что планирование их атаки не было чрезвычайно сложным», — отмечают аналитики.

С другой стороны, в докладе указывается, что «возможности группы по изготовлению продвинутых бомб вызывают тревогу». Использовавшееся при изготовлении взрывчатки вещество трипероксид ацетона является чрезвычайно чувствительным, и при его синтезе может легко произойти интенсивное возгорание или взрыв. «По этой причине изготовители бомб ХАМАС прозвали трипероксид ацетона «Матерью Сатаны», — отмечается в докладе. Кроме этого, подчёркивается, что вещество имеет очень короткий срок годности, по мере истечения которого возрастает риск спонтанного взрыва. Это делает синтез больших партий подобной взрывчатки довольно сложной задачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Европейского союза 22 марта была совершена серия террористических актов. Две бомбы взорвались в аэропорту «Завентем» и четыре на разных станциях метро. Согласно последним данным Минздрава Бельгии, в результате терактов погиб 31 человек, ещё порядка 300 человек получили ранения. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».