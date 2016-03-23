Сан-Хосе, 24 марта, 2016, 02:13 — ИА Регнум. Депутаты Коста-Рики обратились к папе римскому Франциску с просьбой нанести визит в их страну. Эта просьба была передана в рамках встречи с понтификом на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает El Mundo CR.

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Отметим, что единственным папой римским, посетившим Коста-Рику, был Иоанн Павел Второй в 1983 году, комментирует Prensa Latina. Папа Франциск планирует совершить следующую поездку по странам Латинской Америки в 2017 году. Он посетит Аргентину, Чили, Уругвай, Колумбию и Венесуэлу.

Отметим, что преобладающей религией в Коста-Рике является католицизм. Однако, согласно данным Университета Коста-Рики, только около 44,9% населения — практикующие католики.