Лима, 24 марта, 2016, 02:05 — ИА Регнум. «Более трехсот тысяч туристов посетило Перу в январе 2016 года. Это на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил министр торговли и туризма Магали Сильва, сообщает El Comercio.

M M Лима, Перу

Наиболее частые гости в Перу — туристы из Чили, Соединенных Штатов Америки и Аргентины. Из трехсот тысяч туристов, прибывших в Перу в январе 2016 года, более ста тысяч — чилийцы. За Аргентиной следуют Эквадор, Уругвай, Мексика, Бразилия, Великобритания, Нидерланды, Китай, Австралия, Южная Корея и другие. Эксперты отмечают, что резко выросло число туристов из Китая — на 47, 8 процента по сравнению с январем 2015 года, комментирует Peru this Week.

Что касается российских туристов, то большинство из них приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга. 71% из них — мужчины. Почти 70% путешественников — в возрасте от 35 до 54 лет. Более 50% наших туристов путешествуют в одиночку, сообщает сайт Turnadom.