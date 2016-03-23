Брюссель, 24 марта, 2016, 01:46 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» подготовила по меньшей мере 400 боевиков для подготовки и осуществления терактов на территории Европы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в разведывательных службах европейских стран и Ирака.

effemeride.it Боевики ИГ

По информации агентства, боевики прошли специальную подготовку для осуществления атак в западных странах в специальных лагерях на территории Ирака, Сирии и, возможно, постсоветских стран. В лагерях боевиков обучают техникам слежки и контрслежки, а также работе со взрывными устройствами.

Источники отмечают, что «Исламским государством» создана сеть полуавтономных групп, подобных тем, что совершили теракты в Париже и Брюсселе, уполномоченных самостоятельно выбирать подходящие время, место и способы осуществления своей миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Брюсселе была совершена серия террористических актов. Две бомбы взорвались в аэропорту «Завентем» и четыре на разных станциях метро. Согласно последним данным Минздрава Бельгии, в результате терактов погиб 31 человек, ещё порядка 300 человек получили ранения.

В результате террористических атак в Париже в ночь с 13 на 14 ноября 2015 года погибли 130 человек, ещё более 350 человек получили ранения разной степени тяжести.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».