Бразилиа, 24 марта, 2016, 01:09 — ИА Регнум. Президент Бразилии Дилма Руссефф заявила, что импичмент — это «удар по демократии», и она «не уйдет в отставку ни при каких обстоятельствах». Об этом Дилма Руссефф заявила на встрече с юристами, сообщает издание Globo.

correiodopovo.com.br Дилма Русеф во времена диктатуры

Она также отметила, что тот, кто осужден за преступление, которого он не совершал, страдает от жестокой несправедливости. «Я подвергалась этому раньше, во времена диктатуры, и буду бороться, чтобы не стать жертвой снова при демократии», — подчеркнула Дилма Руссефф, комментирует teleSur.

Однако, правительство Бразилии полагает, что риск импичмента вырос в последние три недели. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из окружения президента Бразилии.