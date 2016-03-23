Порт-о-Пренс, 24 марта, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Временный президент Гаити Жоселерм Привер назначил премьер-министром страны Жана Чарльза Энекса. Ранее предложенная кандидатура Жана Фрица 20 марта была отклонена парламентом. Энекс также должен получить поддержку обеих палат парламента, комментирует Prensa Latina.

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Напомним, что Глава Национального собрания Гаити Жоселерм Привер был избран после многочасовых дебатов «временным президентом страны» в феврале 2016 года, сообщало ранее AFP. В течение трех месяцев он должен провести президентские выборы, для чего надо создать избирательную комиссии и утвердить ее на правительстве. А для формирования правительства нужен премьер-министр.

«Эта бедная страна вступила в последнюю главу хронической политической нестабильности и погрязла в кризисе», — комментирует ситуацию Jamaica Observer.