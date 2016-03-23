Эрбиль, Ирак, 24 марта, 2016, 00:19 — ИА Регнум. Рабочая партия Курдистана (РПК) и партия сирийских курдов «Демократический союз» неотделимы друг от друга, это одна и та же организация. Об этом сообщает турецкая Hurriyet Daily News со ссылкой на интервью президента Иракского Курдистана Масуда Барзани аналитическому порталу Al-Monitor.

jan Sefti Курдские военизированные формирования в Иракском Курдистане

«Поддержка партии «Демократический союз» автоматически означает поддержку РПК. Речь идет об одной и той же организации», — заявил предводитель иракских курдов, уточнив, что в настоящее время главной целью всех ополченцев является борьба с террористами ИГИЛ.

Барзани полагает, что США сознательно закрывают глаза на тесные связи между Рабочей партией Курдистана (признана террористической в Турции и США) и «Демократическим союзом», поскольку нацелены в первую очередь на борьбу с ИГИЛ.

«Им [американцам] очень хорошо известно, что РПК и партия «Демократический союз» — одно и то же, но они не хотят в этом признаться. … Вы знаете, главный приоритет для нас и американцев — борьба с ИГИЛ. Поэтому они закрывают на это глаза», — подчеркнул он.

Лидер Иракского Курдистана также отверг наличие каких-либо связей между положением дел в Мосуле и независимостью Курдистана. «Боевики РПК должны покинуть Синджар (северо-западный Ирак, провинция Найнава — ИА REGNUM). И мы хотим, чтобы это произошло мирным путем — без применения силы», — резюмировал Барзани.