Буэнос-Айрес, 24 марта, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Визит президента США Барака Обамы в Аргентину знаменует возобновление двусторонних отношений, которые были испорчены в период правления Киршнеров, сообщает La Nacion.

instagram.com Барак Обама и Маурисио Макри

В первый день приезда высокого гостя в Буэнос-Айрес было подписано четыре соглашения, в том числе, о сотрудничестве в области торговли и инвестиций. Барак Обама особо подчеркнул, что США будут оказывать инвестиционную поддержку правительству Маурисио Макри, комментирует TELAM. Как заявила министр иностранных дел Аргентины Сусана Малькорра, визит Обамы и подписанные договоренности демонстрируют серьезные изменения во взаимодействии двух стран, «новый способ совместной работы» в рамках «умных и зрелых отношений», пишет Prensa Latina.

Тысячи людей приветствовали кортеж Обамы, проезжавший через тенистые бульвары Буэнос-Айреса. Аргентинцы более радушно приветствуют Обаму, чем его предшественника. Приезд Джорджа Буша на саммит двух Америк в Мар-дель-Плата в 2005 г. был встречен протестами. Тогда аргентинский президент Нестор Киршнер и его венесуэльский коллега Уго Чавес заблокировали инициативу Вашингтона о едином экономическом пространстве двух континентов, сообщало ранее ИА REGNUM.