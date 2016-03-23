Ростов-на-Дону, 23 марта, 2016, 22:29 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Ростов-на-Дону» прогремел взрыв. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает портал «Большой Ростов».

rnd-airport.ru Летное поле аэропорта в Ростове-на-Дону

Сообщается, что взрыв был управляемым. Силовики подорвали найденый в зале подозрительный предмет. Ранее из-за подозрительной находки аэропорт был эвакуирован.

Напомним, ранее сегодня также появилась информация, что эвакуация проводилась на двух железнодорожных вокзалах Ростова-на-Дону и на автовокзале. В правоохранительные органы поступили сообщения, что на этих транспортных узлах якобы заложены бомбы.