Йошкар-Ола, 23 марта, 2016, 21:58 — ИА Регнум. Государственный долг Марий Эл за месяц увеличился на 349 млн рублей. По состоянию на 1 марта, объем долговых обязательств республики достиг 13,480 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

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По информации ведомства, кредитные средства в структуре госдолга региона составляют более 90,6% от суммы долгов или 12,216 млрд рублей. Сумма средств, привлеченных в кредитных организациях и иностранных банках, составляет 8,389 млрд рублей или 62,2%. Кредиты, заимствованные от других бюджетов бюджетной системы РФ, составляют более 28,3% или 3,827 млрд рублей. Объем бюджетных кредитов возрос за месяц на 354 млн рублей.

При этом сумма государственных гарантий субъекта в течение месяца сократилась на 5,238 млн рублей. В структуре госдолга госгарантии составляют 0,4% или 62,857 млн рублей. Объем государственных ценных бумаг субъекта не изменился и составляет 1,2 млрд рублей или 8,9% в структуре долговых обязательств Марий Эл.

Согласно закону о бюджете республики на 2016 год, прогнозируемые доходы бюджета в составят 21,4 млрд рублей, расходы — 21,8 млрд рублей. Дефицит бюджета — 390,1 млн рублей или 1,78% от расходной части. Таким образом, объем государственного долга республики превышает 62,9% расходов регионального бюджета.