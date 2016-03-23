Великий Новгород, 23 марта, 2016, 21:47 — ИА Регнум. Новгородская областная дума сегодня, 23 марта, приняла новый областной закон «Об инвестиционной деятельности в Новгородской области и защите прав инвесторов». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, законопроект представил депутатам руководитель департамента экономического развития Новгородской области Евгений Богданов.

irkutskmedia.ru Денежные мешки

Он отметил, что существенным отличием от предыдущего областного закона, который действовал в регионе с 1998 года и с тех пор устарел, является отнесение инвестиционных проектов, в зависимости от объемов инвестиций, к категориям «стратегических», «приоритетных» и прочих.

«В зависимости от категории инвестиционного проекта, одобренного правительством Новгородской области, определены сроки предоставления налоговых льгот инвесторам. Для стратегических инвестиционных проектов — 7 лет, для приоритетных инвестиционных проектов — 5 лет, для прочих инвестиционных проектов — 3 года. Таким образом, инвестор, реализующий или планирующий реализовать проект, уже знает, на какой срок ему могут быть предоставлены налоговые льготы. Это удобно для бизнеса», — отметил Богданов.

Отметим, что губернатор Новгородской области Сергей Митин, выступая сегодня, 23 марта, с ежегодным отчётом перед Новгородской областной думой, заявил о поставленной задаче достичь в 2016 году привлечения инвестиций в экономику региона в объёме 75 млрд рублей.