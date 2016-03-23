В Новгородской области приняли новый закон об инвестиционной деятельности
Великий Новгород, 23 марта, 2016, 21:47 — ИА Регнум. Новгородская областная дума сегодня, 23 марта, приняла новый областной закон «Об инвестиционной деятельности в Новгородской области и защите прав инвесторов». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, законопроект представил депутатам руководитель департамента экономического развития Новгородской области Евгений Богданов.
Он отметил, что существенным отличием от предыдущего областного закона, который действовал в регионе с 1998 года и с тех пор устарел, является отнесение инвестиционных проектов, в зависимости от объемов инвестиций, к категориям «стратегических», «приоритетных» и прочих.
«В зависимости от категории инвестиционного проекта, одобренного правительством Новгородской области, определены сроки предоставления налоговых льгот инвесторам. Для стратегических инвестиционных проектов — 7 лет, для приоритетных инвестиционных проектов — 5 лет, для прочих инвестиционных проектов — 3 года. Таким образом, инвестор, реализующий или планирующий реализовать проект, уже знает, на какой срок ему могут быть предоставлены налоговые льготы. Это удобно для бизнеса», — отметил Богданов.
Отметим, что губернатор Новгородской области Сергей Митин, выступая сегодня, 23 марта, с ежегодным отчётом перед Новгородской областной думой, заявил о поставленной задаче достичь в 2016 году привлечения инвестиций в экономику региона в объёме 75 млрд рублей.