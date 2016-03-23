Воронеж, 23 марта, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Акушерские и педиатрические стационары Воронежской области получат новое оборудование для безопасного сцеживания грудного молока от Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 23 марта президент РАСПМ, академик РАН Николай Володин передал сертификат на 55 клинических молокоотсосов начальнику отдела оказания лечебно-профилактической помощи матерям и детям департамента здравоохранения Воронежской области Маргарите Киньшиной.

ИА REGNUM Главный внештатный специалист неонатолог Департамента здравоохранения Воронежской области Людмила Ипполитова

Мероприятие прошло в областном перинатальном центре. РАСПМ в 2015 году инициировала программу «Безопасное сцеживание», в рамках которой несколько регионов бесплатно получили клинические молокоотсосы компании Medela c многоразовыми комплектами для сцеживания. Воронежская область стала пятым этапом реализации программы. Переданное региону оборудование будет направлено в акушерские стационары по всей области. Как рассказал Николай Володин, количество молокоотсосов, необходимых лечебно-профилактическим учреждениям региона, определил областной департамент здравоохранения. Ранее такое же оборудование получили Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край и ЛПУ Подмосковья.

Применение оборудования, переданного стационарам, по словам академика, позволит обеспечить наиболее оптимальное и безопасное сцеживание грудного молока, получение которого особенно важно для младенцев, находящихся отдельно от матерей по медицинским показаниям. Использование клинических аппаратов поможет исключить заражение госпитальными инфекциями — так как аналогичные устройства, которые приобретают сами пациентки или их родственники, зачастую не имеют сертификатов и не обрабатываются согласно требованиям безопасности. Наличие такого оборудования в профильных стационарах, подчеркнул Володин, важно и для молодых родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Главный внештатный специалист неонатолог департамента здравоохранения Воронежской области Людмила Ипполитова рассказала о мерах, которые были предприняты в 2015 году для снижения уровня младенческой смертности. Всего на свет за год появились 28 тыс. 186 детей — почти на 700 больше, чем годом ранее. Из общего числа детей 1328 родились раньше срока, 81 — с экстремально низкой массой тела. Перинатальная смертность незначительно, но все же снизилась. Основными проблемами, которые приводят к смерти новорожденных, Ипполитова назвала некачественную работу по сбору инфекционного анамнеза, недооценку состояния новорожденного, грубые нарушения в первичной реанимации новорожденных и нарушения в историях развития новорожденных.