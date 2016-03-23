Москва, 23 марта, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Премию «Слово» за «Лучший сценарий полнометражного фильма» получили сценаристы новогодней комедии «Страна ОЗ» Василий Сигарев и Андрей Ильенков, превзойдя в конкурсе гротескную комедию «Орлеан» и военную драму «Милый Ханс, дорогой Петр». Церемония награждения состоялась 22 марта в московском Центре имени Мейерхольда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из т/с «Однажды в Ростове». реж Константин Худяков. 2012. Россия Выступление

Сценарная премия «Слово» имени Валентина Черных вручается уже третий год подряд. Судейскую коллегию в 2016 году возглавил кинодраматург Александр Бородянский. Учредитель премии — российский кино‑ и телепродюсер Петр Ануров.

В своём вступительном слове Ануров отметил: «Сценаристы зачастую неизвестны широкой публике. Мы надеемся привлечь внимание как к ушедшим, но до сих пор малоизвестным мэтрам, так и к талантливым новичкам в профессии».

Премия «Слово» традиционно была вручена в пяти главных номинациях.

За «Лучший сценарный дебют в полнометражном фильме» приз получил Михаил Местецкий, написавший сценарий к фильму «Тряпичный союз».

«Лучшим дипломным сценарием» была признана картина «Последнее Путешествие», над которой работал Алексей Юрьев.

Сценаристы фильма «Метод»Дмитрий Иванов и Олег Маловичко получили премию в номинации «Лучший сценарий телевизионного фильма».

Специальный приз — премию президента Людмилы Кожиновой вручили Елене Райской за сериал «Однажды в Ростове».

Лауреатом Приза «За верность профессии» стал кинорежиссёр, сценарист и педагог Александр Митта, автор знаменитых фильмов «Гори, гори, моя звезда» 1970 и «Сказка странствий» 1982.

Российская премия за достижения в области сценарного мастерства «Слово» учреждена в 2013 году. Организатором стал Благотворительный фонд развития сценарного искусства в области игрового и телевизионного кино «Слово» имени Валентина Черных.

В состав жюри 2016 года вошли актриса Виктория Толстоганова, программный директор Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», киновед Ситора Алиева, сценарист Николай Куликов, режиссер и продюсер Игорь Волошин, режиссер, продюсер и педагог Джаник Файзиев.