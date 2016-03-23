Москва, 23 марта, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Фестиваль «Новое кино Австрии» откроется 13 апреля в Московском Центре документального кино. Вниманию зрителей будут представлены пять киноновинок — самые остроумные, оригинальные и живые высказывания австрийских режиссёров об истории и современности. Все фильмы будут демонстрироваться на английском либо немецком языке с русскими субтитрами.

Цитата из к/ф «Планета Оттакринг». реж Микаэль Рибль. 2015. Австрия Указание

Как сообщили в пресс-службе Центра документального кино, к показу будет представлено пять австрийских фильмов 2015—2016 годов.

В программу вошли:

приключенческая драма «Братья ветра» Херардо Оливареса и Отмара Пенкера с Жаном Рено в главной роли — романтический фильм о дружбе мальчика и орла, которая началась в день, когда юный Лукас вместе с суровым отцом, тяжело переживающий потерю матери, нашел в альпийских горах выпавшего из гнезда орленка. Птенцу, чудом спасенному от неминуемой гибели и буквально вскормленному детскими руками, суждено воскресить в скорбящих людях радость;

драматическая комедия «Грубер уходит» Мари Крёйцер — фильм о настоящей любви, нагрянувшей в неподходящий момент — напоминает о простых человеческих радостях, не теряющих ценности даже перед угрозой смерти;

документальный фильм «Мечтатели» Рут Беккерманн — фильм, дающий современной молодежи шанс погрузиться в мир любви и творчества двух великих поэтов ХХ века;

комедия «Планета Оттакринг» Микаэль Рибль — романтическая комедия с неожиданным развитием событий, увлекательно повествующая о любви и экономике;

драма «Луис Тренкер: тонкая красная линия истины» Вольфганг Мернбергер — фильм-биография выдающегося альпиниста и режиссера Луиса Тренкера вдохновляет героизмом, необходимым не только в Альпах и не только в роковые годы.

Фестиваль продлится в Москве до 17 апреля.