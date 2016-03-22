Москва, 22 марта, 2016, 18:27 — ИА Регнум. К посольству Бельгии на Малой Молчановке, 7 в Москве продолжают нести цветы. К концу рабочего число жителей и гостей столицы, которые приезжают к представительству Брюсселя выразить свои соболезнования, выросло в несколько раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов в память о погибших в теракте бельгийцах

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«Москва знает цену подобным трагическим событиям. Соболезную семьям погибших и пострадавших и жителям города», — заявил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Соболезнования семьям погибшим от имени депутатов Мосгордумы выразил и председатель думы Алексей Шапошников.

«Москвичи потрясены серией террористических атак в Брюсселе, которые унесли десятки человеческих жизней. Мы решительно осуждаем действия террористов, направленные против мирных граждан. Сегодняшняя страшная трагедия еще раз доказывает необходимость координации действий всех стран мира в борьбе с террористическим злом», — заявил он.

Тем временем поток москвичей, которые начали пребывать к посольству сразу после сообщений о серии терактов в столице Брюсселе, к концу дня увеличился в разы. Люди подходят как организованы группами, так и порознь. Лестницы перед входом в здание и оконные проемы посольства заполнили цветами. Жители зажигают свечи в память о погибших и выражают соболезнования.

Напомним, 22 марта в аэропорту, метро и на улице Брюсселя произошла серия терактов. По последним данным, число погибших увеличилось до 34 человек, порядка 200 человек ранены и находятся в больницах бельгийской столицы.

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