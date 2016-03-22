Москва, 22 марта, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Фестиваль итальянского кино N.I.C.E. откроет свою программу в Москве и Санкт-Петербурге. 5 апреля киносмотр стартует в московском кинотеатре «Иллюзион», 8 апреля показы начнутся в петербургской «Авроре». Фильмом открытия станет фантастическая мелодрама «Страшные сказки» — последняя работа итальянского режиссёра Маттео Гарроне с Сальмой Хайек в главной роли.

Цитата из к/ф «Страшные сказки». Реж. Маттео Гарроне. 2015. Италия, Франция, Великобритания Завтрак королевы

Организуют Фестиваль N.I.C.E. Итальянский Институт культуры в Москве и Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры.

«Страшные сказки» Маттео Гарроне — экранизация сборника «Сказка сказок» итальянского писателя Джамбаттиста Базиле, опубликованного в 17-м веке. В основе сюжета — три произведения Базиле: «Волшебная лань» (La cerva fatata), «Блоха» (La pulce) и «Ободранная старуха» (La vecchia scorticata).

В одном королевстве король и королева никак не могли завести детей, пока колдун не подсказал волшебное средство — нужно убить морского дракона и съесть его сердце. В другом король завёл себе необычное домашнее животное — гигантскую блоху. А в третьем король, соблазнившись волшебным пением незнакомой женщины, решает обязательно привести её в свой дворец, не подозревая о том, кто она такая.

Фильм участвовал в программе 68-го Каннского фестиваля и получил Премии итальянского общества киножурналистов за лучшее художественное оформление, лучшие костюмы и лучший звук.

В рамках Фестиваля итальянского кино также пройдёт Ретроспективная программа Маттео Гарроне, в которую войдут:

драма «Таксидермист» 2002 — картина, принесшая режиссёру первое признание. Фильм получил Премию «Давид Донателло» в номинации лучший сценарий;

мелодрама «Первая любовь» 2003 — история ювелирного скульптора Витторио, который хотел придать своей девушке Соне идеальную форму;

криминальная драма «Гоморра» 2008 — фильм, за который Гарроне получил мировую славу. Драма стала экранизацией одноимённой книги Роберто Савиано и рассказывает о том, как преступные группировки влияют на жизнь обычных людей в современной Италии. Гран-при Каннского кинофестиваля, номинация на «Золотой глобус» и множество других наград;

Цитата из к/ф «Гоморра». Реж. Маттео Гарроне. 2008. Италия Подросток

комедия «Реальность» 2012 — фильм о судьбе Лучано, мечтающего танцевать на сцене и стать знаменитым, обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля в 2012 году.

Режиссёр Маттео Гарроне станет почётным гостем Фестиваля. Кроме него киносмотр посетят режиссёр и монтажёр Маттео Бини, писатель Роан Джонсон и режиссёр Алессия Скарсо.

В программу показов также вошли:

комедия «Джулия и мы» Эдоардо Лео 2015;

2015; комедия «Если Господь пожелает…» Эдоардо Фальконе 2015;

2015; семейная комедия «Итало Барокко» Алессия Скарсо 2014;

2014; драма «Меня зовут Майя» Томмазо Аньезе 2014;

2014; комедия «Неустойчивая погода» Марко Понтекорво 2015;

2015; комедия «Пока что всё отлично» Роана Джонсона 2014;

2014; драма «Хлорка» Ламберто Санфеличе 2015;

2015; комедия «Я, Арлекин» Маттео Бини и Джорджио Пазотти 2014.

Цитата из к/ф «Я, Арлекин». Реж. Маттео Бини, Джорджио Пазотти. 2014. Италия Театр

Фестиваль пройдёт в Москве до 11 апреля, в Санкт-Петербурге программа завершится 13 апреля.