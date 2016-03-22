Москва, 22 марта, 2016, 15:48 — ИА Регнум. 4 апреля в московском Гоголь-центре пройдёт показ венгерской военное драмы «Сын Саула» режиссёраЛасло Немеша, картины, получившей «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке». «Сын Саула» станет фильмом закрытия Фестиваля венгерского кино CIFRA 2, об этом сообщает пресс-служба Гоголь-центра.

Цитата из к/ф «Заблудшие». Реж. Кристина Года. 2015. Венгрия Заблудшие

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Драма Несмеша стала самый знаменитый европейский фильм 2015 года, завоевав не только «Оскар», но и Гран-при Каннского фестиваля, «Золотой Глобус» и множество других наград.

Фильм показывает два дня из жизни заключенного в Освенциме Саула Аусландера. В концлагере он член зондеркоманды — один из тех людей, которым давали условия жизни чуть лучше, чем остальным. За это зондеркоманды выполняли работу, от которой у немецких солдат сдавали нервы: сжигали и убирали трупы прибывших евреев. Однажды Саул видит мальчика, похожего на сына, и пытается похоронить его как подобает.

Картина выйдет в российский прокат 14 апреля, дистрибьютором станет компания «Russian World Vision».

В программу Фестиваля венгерского кино также вошли:

мелодрама «Полусвет» Аттилы Сас — чувственное ретро о расчете и страсти на фоне Будапешта 1910-х годов;

— чувственное ретро о расчете и страсти на фоне Будапешта 1910-х годов; триллер «Уик-энд» Арона Матяшши — кровавое кино с завораживающими взгляд природными красотами;

— кровавое кино с завораживающими взгляд природными красотами; драма «Предрассветная лихорадка» Петера Гардоша — подлинная история невозможной и прекрасной любви, основанная на реальных послевоенных судьбах;

— подлинная история невозможной и прекрасной любви, основанная на реальных послевоенных судьбах; социальный триллер «Заблудшие» Кристины Года — суровая антиутопия о рождении неофашизма.

Откроет Фестиваль CIFRA 2 музыкальная комедия «Свинг»Чабы Фазекаша — яркий и бесконечно оптимистичный фильм о женщинах, которые поют.

Все фильмы программы будет демонстрироваться на венгерском языке с русскими субтитрами.

Фестиваль продлится в Москве до 4 апреля. Организаторами стали Посольство Венгрии и Венгерский культурный центр в Москве.