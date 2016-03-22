Франция, 22 марта, 2016, 14:30 — ИА Регнум. II Фестиваль русского кино откроется во французском Ньоре 29 марта. Об этом сообщили на Ньорской пресс-конференции Ассоциации русско-французской дружбы ЭДА ФР 14 марта. Показы пройдут в кинотеатре Cinéma MEGA CGR. Организуют программу Ассоциация по развитию французско-русской дружбы ЭДА ФР совместно с Госфильмофондом России и русско-французской ассоциацией «Перспектива».

Цитата из к/ф «Дама с собачкой». Реж. Иосиф Хейфиц. 1959. СССР Алексей Баталов в роли Гурова

В программу вошли советские фильмы 60-х годов и современные ленты. Всего вниманию французской аудитории будет представлено 10 фильмов:

«Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая 1968 — музыкальная криминальная комедия, один из самых популярных фильмов в истории советского кино с Юрием Никулиным, Андреем Мироновым и Анатолием Папановым в главных ролях;

«Война и Мир» Сергея Бондарчука 1965 с Людмилой Савельевой и Вячеславом Тихоновым — киноэпопея в четырёх частях по роману Льва Толстого, одна из самых масштабных работ в творчестве Бондарчука и истории советского кинематографа. В 1969 году картина получила «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, а первая серия фильма — «Андрей Болконский» — была лидером советского проката, набрав около 60 млн зрителей;

«Анна Каренина» Александра Зархи 1967 — художественный фильм в двух частях по роману Льва Толстого, где главную роль Анны Карениной исполнила актриса Татьяна Самойлова;

«Дама с собачкой» Йосифа Хейфица 1960 — фильм был снят по одноимённому рассказу Антона Чехова и поставлен на «Ленфильме» к столетию со дня рождения писателя;

«Человек-Амфибия» Владимир Чеботарёва и Геннадия Казанского 1961 — фильм по одноимённому научно-фантастическому роману Александра Беляева, в 1962 году картина стала лидером советского кинопроката, собрав в кинотеатрах около 65 миллионов зрителей;

«Адмирал»Андрея Кравчука 2008 — исторический фильм о жизни боевого офицера военно-морского флота, руководителя Белого движения Александра Колчака, главную роль в котором сыграл Константин Хабенский;

«Битва за Севастополь»Сергея Мокрицкого 2015 — фильм о судьбе женщины-снайпера Людмилы Павличенко, уничтожившей в годы Великой Отечественной войны 309 солдат и офицеров войск нацистской Германии; главную роль в картине сыграла Юлия Пересильд.

Также к показу будут впервые представлены киноленты, которые были отобраны членами ассоциации ЭДА ФР: «Женщины» Павла Любимова 1965, «Я вас любил» Ильи Фрэза 1967 и «Июльский дождь»Марлена Хуциева 1966.

Почётными гостями киносмотра станут актриса Габриэль Лазюр и режиссёр Игорь Минаев. В их честь Ассоциация организует торжественный вечер, который состоится 1 апреля в кинотеатре Cinéma MEGA CGR, и специальный показ нового фильма Игоря Минаева «Голубое платье», где Габриэль Лазюр исполнила главную роль.

Фестиваль пройдёт во Франции в период до 3 апреля.

Справка ИА REGNUM:

Первый Фестиваль российских фильмов был организован по инициативе основателей ассоциации русско-французской дружбы ЭДА ФР Алины Тур-Ефимовой и Жан-Марка Батча, и прошёл в городе Ньор в апреле 2015 года.

Темой I Фестиваля стал период 50-х годов XX века. В программу вошли наиболее значимые произведения того времени — «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Сорок первый» Григория Чухрая, «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева, «Стиляги» Валерия Тодоровского и многие другие киноленты.