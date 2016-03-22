Пекин, 22 марта, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Немецкий автоконцерн Volkswagen представил обновленную версию крайне популярного в Китае седана Volkswagen Bora. Немецкие дизайнеры практически не изменили интерьер автомобиля, подвергнув значительной переработке экстерьер седана.

theautoz.com Volkswagen Bora

Рестайлинговая версия получила новые фары, задние габаритные огни, бампера и решетку радиатора. Незначительно изменились и физические размеры Volkswagen Bora — автомобиль сталь длиннее и шире на 4 см.

Колесная база обновленного Bora составила 2614 мм.

Покупателям Volkswagen Bora предстоит сделать выбор между 1,6-литровым двигателем, мощность которого составляет 105 л.с. и 1,4-литровым турбированным мотором, выдающим 131 л.с.

В зависимости от комплектации и объема двигателя автомобиль будет поставляться с 5-ступенчатой ручной коробкой переключения передач и 6-ступенчатым «автоматом», пишет «Тайпин цичэ».

Топовые версии Volkswagen Bora получат сенсорный дисплей и уникальную систему очистки воздуха, позволяющей фильтровать вредные частицы PM2,5.

Стоимость автомобиля в самой простой комплектации составит 104 тыс. юаней. Самая полная комплектация обойдется китайским покупателем в 153 тыс. юаней.