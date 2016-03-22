Москва, 22 марта, 2016, 10:54 — ИА Регнум. «Библионочь» «по-грибоедовски» проведёт 23 апреля московская Библиотека №1 имени Александра Грибоедова. С наступлением вечера здание превратится в дом Фамусова, в комнатах которого будут снимать и показывать смартмоб-кино, гадать на «Горе от ума», писать портреты тушью, читать по ролям, учить бальному этикету, угощать плюшками рецептуры XIX века и создавать атмосферу времен знаменитого русского писателя и дипломата.

Цитата из т/ф «Горе от ума». реж Михаил Царев. 1977. СССР Ласковые речи

Организаторами проекта стали Библиотека №1 имени Грибоедова и Российский новый университет.

Как сообщили в пресс-службе РосНОУ, кульминацией «Библионочи» станет показ и обсуждение фильма «Грибоедов — жив! 220 лет спустя…», который был создан в ходе проведения смартмоб-проекта, приуроченного к 220-летнему юбилею Александра Грибоедова. Участники смартмоба снимали на смартфоны или другие устройства собственное чтение отрывков из «Горя от ума» и выкладывали на YouTube. Результатом стал фильм, в котором 220 человек прочли всю комедию примерно за три с половиной часа. Все участники проекта «Грибоедов — жив!» — в числе почетных гостей «Библионочи».

В каждой из комнат импровизированной усадьбы Фамусова запланирована тематическая программа.

В «гостиной» пройдёт лекция о биографии Грибоедова «Загадки гения», презентация просветительского проекта «Грибоедов — жив!», мастер-класс по бальному этикету и угощение выпечкой по рецептам XIX века.

В «кабинете Фамусова» состоится показ и обсуждение фильма «Грибоедов — жив! 220 лет спустя…».

В «спальне Софии» все желающие могут почитать знаменитую пьесу и подготовиться к видеосъемке. Специальными гостями программы станут иностранные студенты Российского нового университета.

Видеосъемка отрывков пьесы пройдёт в «Швейцарской ложе» («каморке швейцара»), в «комната Молчалина» («Чуланчике») гости смогут погадать на «Горе от ума», а в «портретной» цветной тушью будут рисовать 3-минутные экспресс-портреты.

«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.

Впервые акция была инициирована в 2012 самим библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры. Уже через два года ее поддержали более 2 000 площадок по всей стране.