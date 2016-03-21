Киев, 21 марта, 2016, 23:24 — ИА Регнум. Проект предполагает де-факто полный запрет на использование русского языка в городе.

mail.ru «Социальная реклама» на Украине

Проект постановления

Проект постановления предлагает установить запрет на использования каких-либо языков, кроме украинского, в делопроизводстве и документации местных органов власти, предприятий и организаций коммунальной собственности. На том же, украинском, языке должны быть все объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения «и другие формы аудио‑ и визуальной рекламной продукции», а также ценники. Если название написано не по-украински, его надо транслитерировать.

Кроме того, предлагается обязать всех продавцов и официантов разговаривать с клиентами только по-украински, а на любой другой язык переходить только в случае инициативы со стороны клиента. На том же языке должно быть меню, меню на других языках тоже должно предъявляться лишь по требованию.

Сложно даже представить, какой бы была реакция мировой общественности, если бы где-нибудь в России приняли законопроект о том, кому на каком языке разговаривать. Не говоря уже о западных странах, где подобное невозможно в принципе.

Однако наши западные партнеры, как обычно, демонстрируют избирательную наблюдательность, и майдану подобные выходки, если они будут претворены в реальность, преспокойно сойдут с рук. Отсюда давно понятный вывод: претензии западных партнеров на роль судьи неуместны, потому что судьям не свойственны ложь и лицемерие.

Киев исторический

Можно обратить внимание на само название проекта: «О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере». С точки зрения депутата Сиротюка, который, похоже, плохо учился в школе, город Киев был оккупирован Советским Союзом, а до этого, видимо, был в составе не Российской империи, а какого-то другого государственного образования.

Кроме того, депутат Сиротюк предполагает, что на русском языке в Киеве заговорили только во время «советской оккупации». Ранее, наверное, говорили на каком-то другом языке, например, на не существовавшем украинском. Значение словосочетания «мать городов русских» ему, по всей видимости, неизвестно.

Интересно и ознакомиться со списком знаменитых уроженцев города Киева. В их числе — множество выдающихся деятелей русской культуры и истории, в частности Михаил Булгаков, Николай Бердяев, Александр Вертинский, Казимир Малевич, Александр Татарский. Присутствуют также общемировые знаменитости вроде Милы Йовович и Голды Меир. Единственная категория, которой в этом списке нет, — это знаменитые украинские националисты. Они рождались где угодно, но только не в русском городе Киеве.

Киев сегодня

Даже после перевода подавляющего большинства киевских школ и вузов на украинский язык, после 25 лет пропаганды, не так уж просто понять, на каком языке разговаривает столица. В 2000 и 2001 годах были проведены два подряд опроса: из одного следовало, что в семьях 48% киевлян говорят по-русски (по-украински — втрое меньше), из другого — что 72% киевлян называют родным языком украинский.

Чтобы понять, как возможно такое сочетание, достаточно вспомнить данные знаменитого соцопроса компании Gallup, проведенного по всей Украине в 2006 году. Социологи предлагали анкету с множеством пунктов по национальным вопросам. Но ответы потом никто не читал. Социологи просто замерили, сколько граждан брали анкеты на русском языке, а сколько на украинском. И русскоязычный показатель в 83% и был ответом на все вопросы.

Речь идет о том, что под воздействием агрессивной пропаганды люди начинают причислять себя к украинцам, хотя продолжают говорить по-русски. Можно также добавить, что сейчас больше половины жителей столицы — киевляне в первом поколении, совсем недавние так называемые хуторяне. Но даже и в таком, наполовину обескровленном, Киеве не находилось антимоскальского запала, вследствие чего людей на второй майдан приходилось импортировать с галичинских деревень и городков.

Образ врага

Предложенный депутатом Сиротюком запрет русского языка в Киеве в ближайшем будущем, скорее всего, не будет утвержден, по крайней мере в нынешнем виде. Хотя ждать от майданных властей можно чего угодно. Чем быстрее воруются кредитные миллиарды, чем меньше доверия всем без исключения политическим силам, чем меньше у государства контроля над собственной территорией, чем больше этого контроля у откровенных бандитов, тем больше потребность в раздувании образа врага.

Это уже не первая подобная инициатива. В январе вице-премьер и министр культуры Вячеслав Кириленко рассказал о подготовке законопроекта о введении квот на песни на украинском языке в радиоэфире. Их должно быть не меньше 75%.

К главной цели — создать образ врага и списывать на него все беды — добавляется цель второстепенная: вытеснить из общественного пространства все русское. Настоящая украинская культура против России выступать не может, потому что она часть России. Против России выступает только культура «новоукраинская», созданная искусственно и проигрывающая конкуренцию с разгромным счетом. Единственная возможность ее выиграть — выключить конкурента.

Зачем это делать? Затем, что нынешняя Украина вовсе не поддерживает идеологию майдана. Идеология эта победила только потому, что большинство молчало, а агрессивно послушное меньшинство действовало. Большинству нельзя дать объединиться. И прежде всего его нужно лишить языка. Язык — и символ, и источник идентичности.

Создать нового человека

Следствием всех этих действий становится де-факто «выращивание нового человека». В столь короткий исторический период невозможно отучить человека говорить на одном языке и заставить говорить на другом, отбросить одни культурные корни и приобрести другие. Можно заставить сделать вид, что это так, но вид никогда не станет сутью, у «новоукраинства» всегда будет омерзительный душок сектантской пробирки, и это образование, как любое неестественное образование, никогда не будет жизнеспособным.

Впрочем, и нам радоваться особенно нечему, несмотря на «неукраинский Киев» и несмотря на нелепость попыток майдана придумать историю и идентичность. Пока мы над всем этим смеемся, миллионы украинцев подвергаются серьезнейшей психологической и идеологической обработке, и понадобится очень много времени, чтобы их головы очистились от этого мусора. А русская сторона так и не нашла пока способа что-то делать с нынешней Украиной, проигравшей майдану.

Когда начинался майдан, сочувствовавшие ему московские «либералы» утверждали: они там не против России, они там только против Путина. То, что это не так, было понятно и тогда и тем более понятно теперь. Когда-то второй президент Украины Леонид Кучма написал книжку под названием «Украина не Россия». К этому и сводится вся идеология, и культурная и политическая, майданной власти. И никакого второго смысла там нет.