Ижевск, 21 марта, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Отделение Пенсионного фонда России по Удмуртии переплатило по всем видам пенсий и выплат более 30 млн рублей в отношении жителей региона. Указанная сумма сложилась по состоянию на 1 января текущего года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского отделения ПФР.

Старость

Самая большая доля переплат зарегистрирована в Ижевске — 2006 граждан получили дополнительно более 13,5 млн рублей, 324 жителя Сарапула — более 2,8 млн рублей, 291 житель Воткинска — более 2,2 млн рублей.

В ведомстве отмечают, что в основном переплаты возникают по вине получателей пенсий и иных социальных выплат в связи с несвоевременным информированием ПФР об изменении обстоятельств, которые влекут прекращение выплат или пересчет в меньшую сторону.

Такими случаями, в частности, являются: отчисление студентов из учебного заведения или перевод на заочное обучение, если к пенсии родителей-пенсионеров выплачивается надбавка на иждивенца; поступление на работу лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными пенсионерами; поступление на работу пенсионеров, которым выплачивается федеральная социальная доплата к пенсии; получение пенсии умершего пенсионера по его банковской карте неизвестными лицами; поступление на работу лиц, получающих дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги перед Российской Федерацией.

По словам заместителя управляющего отделением ПФР по Удмуртии Светланы Адаевой, в прошлом году граждане добровольно вернули около 18 млн рублей. При нежелании граждан возвращать средства, их приходится взыскивать через суд, в 2015 году таким образом взыскано из пенсии более 3,7 млн рублей, в настоящее время подано еще 254 иска в совокупности на 3,5 млн рублей. «С 2013 года появилась статья в Уголовном кодексе РФ «Мошенничество при получении выплат», согласно которой, получатели пенсии несут и уголовную ответственность», — напомнила Адаева.