Гавана, 21 марта, 2016, 22:29 — ИА Регнум. В Гаване завершились официальные переговоры Барака Обамы и Рауля Кастро, длившиеся более двух часов. По итогам встречи было сделано совместное заявление двух лидеров для СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

«Судьба Кубы не должна решаться в США или в любой другой стране. Будущее Кубы должны определять кубинцы», — отметил президент США Барак Обама. В свою очередь, Рауль Кастро призвал своего американского коллегу совместно освоить «практику цивилизованного сосуществования», сообщает El Universal.

В то же время, Рауль Кастро особо подчеркнул, что серьезным препятствием для развития кубинского общества остается блокады Острова свободы со стороны США. И процесс нормализации американо-кубинского диалога напрямую зависит от решения вопроса о возвращении Кубе территории Гуантанамо. Относительно вопроса о правах человека на Острове свободы, то Рауль Кастро выразил уверенность, что Кубе есть, «что продемонстрировать и в этой сфере». Стороны договорились о сотрудничестве в борьбе с распространением вируса Зика, в профилактике и лечении онкологических заболеваний. Кроме этого, в ходе встречи обсуждались также мирные переговоры об урегулировании колумбийского конфликта, которые проходят в Гаване, кризис в Венесуэле, комментирует El Heraldo.