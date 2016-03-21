Черкесск, 21 марта, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Из-за высокого уровня безработицы Карачаево-Черкесию можно отнести к одному из депрессивных регионов России. По данным Роскомстата, летом 2015 года ее показатели достигали 15,2%, на 2016 год источники указывают цифру 17%. Несмотря на заявления местных властей о «позитивных переменах», население отмечает сохранение низких зарплат, рост цен. Созданные в советские годы предприятия не работают. При въезде в столицу республики, первое, что бросается в глаза — руины бывших заводских корпусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Поиск работы

В интервью «Независимой газете» руководитель Карачаевско-Черкесского регионального движения «Русь» Николай Хохлачев отмечал: «На сегодняшний день прекратили существование крупные промышленные предприятия — радиозавод, Карачаевский инструментальный завод, Урупский радиозавод, химическое производственное объединение, почти перестали работать заводы «Каскад», РТИ, НВА, «Холодмаш».Только в Черкесске число рабочих мест в промышленности, и об этом пишут центральные СМИ, сократилось почти на 25 тысяч рабочих мест. В органы государственной власти в основном принимают на работу по клановому принципу».

Подобная ситуация ведет к массовому оттоку из республики населения. Причем, не только русского, численность которого сократилась с 42,2% до 31,5%. Уезжают в соседние регионы, где есть хоть какой-то шанс найти работу, а также в Москву, в Санкт-Петербург.

Тем не менее, состоятельные люди в республике, все-таки, есть. В республике процветает нелегальный игорный бизнес. И посетителями этих заведений зачастую являются весьма влиятельные в столице КЧР персоны. Есть в Карачаево-Черкесии еще одна категория состоятельных людей — те, кто завязан на криминальных экономических схемах. Причем, как утверждают местные юристы, схемы эти в республику зачастую приходят из Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время в разгаре скандал с «акционерами» сети продуктовых магазинов «Едоша». Эта структура была создана два года назад бизнесменом из Санкт-Петербурга Владимиром Солошенко по типу сетевого супермаркета. Как сообщает NEWS.ru, ее создатели уверяли, что «за привлечение новых покупателей рекомендовавшим торговую сеть предоставляются скидки на продукцию, а бонусы якобы переводятся на банковскую карту участника финансовой пирамиды. Кроме того, людям, вложившим собственные средства на открытие торговых точек, обещали возможность стать акционером компании и получать дивиденды от прибыли». В результате, участники новой пирамиды, вложившие деньги в развитие этой сети, не получили ничего. Пирамида рухнула почти в 30 городах страны, где обманутые «акционеры» и сотрудники этой сети обратились в правоохранительные органы с требованием разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.

Однако в Черкесске обманутым акционерам местные правоохранители четко дали понять, что справедливости им не добиться. «Мы пытались обращаться в судебные инстанции. У руководителей местного филиала «Едоши» высокие покровители в руководстве республики, либо в правоохранительных органах. В суде наш иск не поддержали. А в полиции нас просто завернули, хотя все основания для обращения у нас есть. У нас тут правовой беспредел, и если аферист имеет покровителей во власти, то вся надежда на Москву, только там можно искать справедливости», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM обманутые акционеры.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM местный адвокат Юлия Узденова, за последнее время в Черкесске выявлено пять эпизодов афер с элитными квартирами, которые тоже «пришли» в республику из Москвы и проходят по совершенно одинаковому сценарию. Находящиеся в разводе супруги, чья квартира нажита в период совместного проживания, дают объявление о продаже жилья. Договор заключает один из них, а второй оформляет на имя первого нотариально удостоверенное согласие на продажу квартиры, после чего наличие нотариально удостоверенного согласия демонстрируется покупателю и передается в регистрирующий орган. Чтобы избежать высокого налогообложения стороны указывают в договоре меньшую сумму, а разницу фиксируют в расписке. После получения денег от покупателя одним из супругов, второй заявляет, что его доля не была ему передана и обращается в суд с иском о признании сделки не действительной. В результате удовлетворения судом иска бывшего супруга, покупателю возвращается только та сумма, которая была указана в договоре, а она в разы меньше фактически оплаченной, покупатель остается без квартиры. Причем, выбираются в качестве объекта, с которым заключается договор купли-продажи, люди пожилые, больные, которым чисто физически сложно ходить по судам, полициям и прочим инстанциям.

Аналогичная история произошла в семье Чомаевых. Киблахов В.М. дал согласие Киблаховой А.В. на продажу квартиры, нажитой в период совместного проживания, за цену и на условиях по ее усмотрению и ему известных. Какие-либо иные условия или требования для продажи квартиры в нотариальном согласии Киблахова В.М. не указаны. Киблахова А.В., получив нотариальное согласие бывшего супруга, продала квартиру, гараж, подвальное помещение Чомаевой С.Ю. по договорам купли-продажи, заключенным и подписанными 07.10.2014 г. В целях избежания уплаты налогов с полученных от продажи недвижимости денежных средств, цена сделки по договору составила менее миллиона рублей, о получении остальной части денег за проданные объекты — 7 миллионов рублей Киблахова А. написала расписку. В тот же день, 7 октября 2014 г., Чомаева С.Ю., Киблахова А.В. и риэлторы, сопровождавшие данные сделки, обратились в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкеской республики (далее по тексту — Управление Росреестра по КЧР) для регистрации перехода права собственности на квартиру, гараж и подвальное помещение, предоставив для этого все необходимые документы, о чем свидетельствует выданная регистратором соответствующая расписка с проставленной на ней датой — 7 октября 2014 г. и печатью. После заключения между Киблаховой А.В. и Чомаевой С.Ю. договоров купли-продажи квартиры, гаража и подвального помещения и обращения в Управление Росреестра по КЧР с заявлением о регистрации перехода права собственности на эти объекты, 08.10.2014 г. Киблахов В.М. у того же нотариуса оформляет заявление об отмене ранее выданного согласия на продажу квартиры. 21 октября 2014 г. Чомаева С.Ю. получает в Управлении Росреестра по КЧР три свидетельства о государственной регистрации права на квартиру, на гараж, на встроенное нежилое подвальное помещение. При этом в период с 07.10.2014 по 21.10.2014 г. Управление Росреестра по КЧР не приостанавливала и не отказывала в государственной регистрации перехода права собственности на указанные объекты недвижимости к Чомаевой С.Ю. Каких-либо уведомлений (писем и т.п.) из Управления Росреестра по КЧР о поступившем отзыве нотариального согласия Киблахова В.М. Чомаева С.Ю. не получала. Доказательства, опровергающие данные обстоятельства, в материалах дела отсутствуют.

5 февраля 2015 г. Киблахов В.М. обратился в Черкесский городской суд с заявлением о признании недействительными сделок по распоряжению совместным имуществом, приобретенным в период брака. Требования Киблахова В.М. удовлетворены. Решением Черкесского городского суда от 23.04.2015 г. , оставленным без изменения апелляционным определением Верховного Суда Карачаево-Черкеской Республики от 01.07.2015 г. Определением судьи Верховного суда Карачаево-Черкеской Республики Коркмазовой Л.А. от 8 октября 2015 года, кассационная жалоба представителя Чомаевой С.Ю. — Саркисовой У.Н. от 28 июля 2015 года — возвращена без рассмотрения. Определением Судьи Верховного суда Карачаево-Черкеской Республики Коркмазовой Л.А. от 27 ноября 2015 г. отказано в передаче кассационной жалобы. Отметим, что существующую расписку А. Киблаховой о получении 7 миллионов рублей за указанное жилье, а не одного миллиона, как написано в договоре во внимание судебные инстанции, почему-то, не приняли.

«В результате тяжело больной человек, продавший все нажитое за годы жизни и купивший у Киблаховых эту квартиру, в любой момент может оказаться на улице. В местных правоохранительных органах нам четко дают понять, что мы ничего не сможем доказать. Хотя, ситуация просто вопиющая с точки зрения права. Ведь на руках есть официальная расписка Киблаховой, где указана реальная сумма сделки. Здесь никто уже не верит в правосудие местной власти. Все завязано на кланы, родственников. Если есть влиятельный родственник в суде, или в администрации, то отстоять свои интересы не возможно. Все надежды на справедливость в Москве. Мы обратились в Верховный суд, иначе — просто окажемся на улице. И мы далеко не одни. Такие истории уже были в Черкесске. И нет гарантий, что они не повторятся. Здесь искать справедливости негде», заявил корреспонденту ИА REGNUM зять Чомаевой — Шамиль Унежев.

«Речь идет о несовершенстве нашей законодательной системы, когда физические лица занижают реальную стоимость сделки во избежание возможных вопросов со стороны налоговых органов. Я полагаю, что реального намерения продать квартиру у Киблаховых не было. Судя по заявлениям на судах — это типично мошенническая схема. Есть надежда на Верховный суд, так как имеются расписки, написанные Киблаховой. Но я, все же, рекомендую обратиться в полицию. Самое неприятное, что речь не идет о разовом случае. Это отработанная мошенническая схема у черных риэлтеров, когда сумма продажи в договоре существенно занижается, а впоследствии предъявляются претензии, отзываются ранее выданные согласия бывших супругов на совершение сделок по продаже. Подобные случаи регулярно рассматриваются в судах по территории Российской Федерации, но, учитывая общую депрессивную ситуацию в Карачаево-Черкесии, последствия подобных дел для потерпевших там особенно тяжки», — заявила корреспонденту ИА REGNUM московский юрист Марина Родонич.

А пока, все надежды на справедливость и обманутые вкладчики, и семья Чомаевых возлагают на судебные инстанции в Москве. Тема Москвы в Карачаево-Черкесии вообще крайне актуальна. Выходец из республики, проживающий в российской столице и работающий хоть слесарем в ЖЭКе, здесь воспринимается как важная фигура, через которую можно и вопрос решить, и обидчиков наказать. Например, уже несколько лет некая дама из федерального МЧС обещает «решить вопрос» с выплатами компенсаций семьям, пострадавшим от оползней еще в 2005 году. Похоже, жители республики предоставлены сами себе, а такие ситуации могут довести и до социального взрыва.