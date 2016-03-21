Москва, 21 марта, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Законопроект о праве родителя находиться в реанимационном отделении вместе с ребенком внес в Госдуму депутат Александр Агеев («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Френсис Дей. Мать и ребёнок

«Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется гарантированное право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации, включая реанимационное отделение, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка», — отмечается в поправках.

«При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста — при наличии медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается», — отмечается в документе.

Больной, находящийся в реанимации, как никто другой нуждается в психологической поддержке близких ему людей, а в случае с малолетними детьми присутствие одного из родителей или иного законного представителя позволит избежать ошибочного введение препарата или питательного вещества в кровь пациента, если родитель или иной законный представитель своевременно сообщит об аллергии или непереносимости определенного вещества у ребенка, отмечает Агеев. «Есть огромное количество примеров, когда одно только присутствие рядом близкого человека способствовало выздоровлению, придавало силы и являлось неоценимой психологической помощью», — напомнил он. «Исходя из защиты прав пациента, необходимо отменить эту средневековую, жестокую и бессмысленную практику изоляции тяжелобольных родственников. Во всех цивилизованных странах такой практики нет. Более того, в реанимационных палатах Великобритании, США, Израиля, Германии и иных стран созданы комфортные условия для круглосуточного нахождения там родственников тяжелобольных пациентов», — указал депутат.

Ранее аналогичный законопроект внес в Госдуму депутат фракции «Единая Россия» Николай Герасименко.