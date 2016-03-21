Алма-Ата, Казахстан, 21 марта, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Евразийский банк развития профинансирует строительство автодороги от Китая до Белоруссии и от Ирана до Грузии. О них в опубликованном 21 марта интервью «Коммерсанту» рассказал председатель ЕАБР Дмитрий Панкин.

auto.vercity.ru Автодорога

«Ситуация в общей экономике плохая. Падение цен на нефть сказывается на всем. Основной экспортный доход страны сократился, и покупательский спрос упал. Конъюнктура мировых цен на нефть — это самый важный момент. Вторая сложность — дефицит идей. Как правило, есть мысли, как потратить деньги, но не как дать гарантии того, что построенные завод, терминал или дорога дадут самоокупаемость и прибыль», — констатировал Панкин.

Тем не менее, ЕАБР будет финансировать реализацию ряда инфраструктурных проектов, среди которых — автодороги. В частности, будет построена автодорога от Китая до Белоруссии в рамках инициированного Си Цзиньпином проекта «Экономический пояс Шелкового пути».

«Нам важно учитывать интересы КНР и понимать, как мы можем с ней взаимодействовать. Китаю интересно строительство широтных коммуникаций с Востока на Запад, нам — не только широтных, но и меридиональных коридоров Север-Юг. Китай сделал автодорогу через свои западные регионы и через восток Казахстана, — сообщил Панкин. — У нас есть два крайне интересных проекта логистических терминалов — в Астане и на казахстанско-китайской границе, которые мы наверняка будем запускать. Последний — в международном центре приграничного казахстанско-китайского сотрудничества «Хоргос». При этом наши расчеты показывают, что морские перевозки значительно дешевле: перевезти контейнер из Шанхая до Роттердама морем стоит $700, по железной дороге — около $2000».

«Не надо так сильно верить в выдающиеся возможности коридоров, которые Китай строит по суше в Европу, — их экономическая эффективность нуждается в подтверждении. Сейчас гораздо важнее внутрирегиональная экономическая кооперация, которой и нужны местные логистические центры», — отметил председатель правления ЕАБР.

Он сообщил также о планах строительства автодороги из Китая, которая пройдёт через Казахстан и Россию до границы с Белоруссией. «Мы хотим продолжить эту дорогу для создания северного коридора «Экономического пояса Шелкового пути» до границы с Белоруссией, по которому китайские товары через Россию будут транспортироваться в Европу. Совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) мы рассматриваем реконструкцию дороги в Белоруссии. Маршрут начинается от границы Казахстана в Оренбургской области, далее — в районе Тамбова, Липецка, Орла, Брянска и заканчивается вхождением в трассу М1 на границе Белоруссии», — рассказал Панкин.

ЕАБР совместно с Азиатским банком развития также профинансирует строительство автодороги от Ирана через Армению до границы с Грузией. По словам Панкина, «сейчас обсуждаются технические детали».

«Соглашение о совместном финансировании на $3 млрд до 2021 года на территории Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана. ЕАБР выделит $1 млрд, АБР — $2 млрд. Также был подписан протокол о допфинансировании дороги Север-Юг в Армении. ЕАБР готов выделить $320 млн, АБР — средства на ТЭО», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕАБР является распорядителем средств ЕФСР — бывшего Антикризисного фонда ЕврАзЭС. Россия через ЕФСР фактически оказывает финансовую поддержку постсоветским республикам, в частности — Белоруссии. Так, за последние пять лет официальный Минск дважды обращался за кредитами, и оба раза — во время кризисов.