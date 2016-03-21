Киев, 21 марта, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Депутат Киевского городского совета от фракции «Свобода» Юрий Сиротюк внес предложение ограничить использование иностранных языков и в первую очередь русского языка не только в государственных органах столицы и сфере образования, но и во всех общественных местах, в частности, в ресторанах и магазинах. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает украинский портал «Вести».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Постановление

Сообщается, что в Киевском городском совете зарегистрирован проект поставлена «О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере», автором которого является депутат Сиротюк.

В Киевраде ряд депутатов уже высказались в поддержку этого постановления. В частности, секретарь комиссии по культуре Киевского горсовета Александр Поживанов заявил, что поддерживает инициативу Сиротюка.

«У нас государственный язык украинский, поэтому в публичных местах нужно разговаривать на украинском. А что касается частного общения, его не регулируют никакие решения», — заявил Поживанов.

Стоит отметить, что на Украине меньшая часть граждан говорит на настоящем украинском языке. Все языковые исследования, проводившиеся на Украине сильно ангажированы и их нельзя считать объективными. Достаточно много украинцев говорят на суржике — смеси украинского и русского. Довольно много русскоговорящих.

Стоит отметить, что ряд украинских политиков учили украинских язык уже в зрелом возрасте и говорят на нем довольно схематично, что выглядит весьма комично.