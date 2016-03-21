Великий Новгород, 21 марта, 2016, 19:20 — ИА Регнум. В Великом Новгороде уборка улиц от пыли будет проводиться вручную, в ночные часы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, к такому решению пришли специалисты мэрии и ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» — основного исполнителя муниципального заказа по уборке города.

pikabu.ru Пыль

Проблеме было посвящено специальное совещание, перед участниками которого вице-мэром Павлом Морозовым была поставлена задача — выработать комплекс мер и предложений по скорейшей очистке городских улиц от пыли в условиях минусовых температур воздуха.

Отмечалось, что затвердевшую пыль и грязь, образовавшиеся по краям проезжих частей новгородских автодорог, убирать с помощью дорожных пылесосов сейчас нельзя. По словам представителей «Новгородского спецавтохозяйства», это повлечет разгерметизацию и иные поломки дорогостоящей техники. Вице-мэр Павел Морозов отметил, что сбивать пыль водой тоже опасно — есть риск превратить городские магистрали в каток.

В итоге обсуждения было решено убирать улицы города вручную. До наступления устойчивых плюсовых температур ручная уборка будет проводиться силами «Новгородского спецавтохозяйства» ежедневно с 2:00 до 6:00 утра.

Отметим, что новгородцы с середины марта жалуются на то, что город «задыхается от пыли». Общественники-урбанисты — участники проекта «Новый город» — считают, что одна из причин запылённости Великого Новгорода — в чрезмерном использовании песко-соляной смеси для посыпки дорог в зимний период. Кроме того, по их мнению, на ситуацию влияет парковка автотранспорта на грязных газонах.