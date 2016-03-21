Москва, 21 марта, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала необычный вид экс-президента Грузии и пока ещё губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, в котором тот показался на Антикоррупционном форуме в Днепропетровске. Свой неоднозначный комментарий Захарова опубликовала в своем Facebook сегодня, 21 марта.

Уильям Чейз. Шут

Сегодня в интернете появилась фотография, на которой изображен Михаил Саакашвили, во время выступления на Антикоррупционном форуме в Днепропетровске. Пользователи Сети обратили внимание, что правая брючина Саакашвили заправлена в носок.

Высказывались разные гипотезы, почему Саакашвили сделал это. Многие вспомнили знаменитую видеозапись, на которой Саакашвили жует собственной галстук в то время, как Вооруженные силы Российской Федерации проводят в Грузии и Южной Осетии военную операцию по принуждению к миру грузинской стороны.

Кто-то заявил, что Саакашвили просто ехал на форум на велосипеде и заправил брючину в носок, чтобы она не попала в цепь.

Захарова также прокомментировала данную фотографию. Она отметила, что её довольно сложно чем-либо удивить после заявления бывшего государственного секретаря США Кондолизы Райс, которая послала недовольных жизнью украинцев в Либерию, чтоб они на себе почувствовали, что такое на самом деле плохая жизнь.

Но, видимо Саакашвили с заправленной в носок брючиной, также сильно удивил Захарову. «Но, между прочим, вот это американское протеже «на лабутенах и в … штанах» имеет амбициозные политические планы на Украине. Его, наверное, специально внедрили в украинский истеблишмент, чтобы потом обвинить Москву ещё и в этом», — написала Захарова.

«На лабутенах и в … штанах», — фраза из довольно примитивной песни музыкальной, если так можно выразиться, группы «Ленинград». По странному стечению обстоятельств эта «композиция» обрела очень широкую популярность. Всего за несколько недель ролик с этой песней набрал на YouTube более 50 млн просмотров.

Что касается Саакашвили, то Захарова отметила: «Было бы смешно, если бы этот дешёвый популизм не приводил к трагическим последствиям».