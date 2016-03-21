Санкт-Петербург, 21 марта, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Инна Шалыто покидает свой пост. Как стало известно сегодня корреспонденту ИА REGNUM, чиновницу ждет повышение, однако на какую именно работу перейдет Шалыто, собеседники в Смольном не уточняют.

gov.spb.ru Инна Шалыто

По данным источников, Инна Шалыто объявила коллективу о своем уходе 21 марта, хотя дата последнего дня работы в качестве главы ведомства пока не названа. В ближайшие дни Шалыто продолжит работу на этом посту. На данный момент пресс-служба комитета по развитию туризма не комментирует ситуацию.

Инна Шалыто возглавила ведомство 24 марта 2014 года. Ранее она в течение нескольких лет занимала руководящие должности в компании Yota, после чего перешла на работу в ОАО «Мобильные ТелеСистемы», где стала директором по развитию инновационных медиа-продуктов. С 2011 года Шалыто возглавила фирму «Стрим», входящую в группу компаний АФК «Система» и специализирующуюся на разработке и внедрении мультимедийных сервисов.

В Смольный Шалыто пришла в 2013 году, когда ее назначили на должность заместителя главы комитета по промышленной политике и инновациям.

Отметим, в 2015 году Петербург посетили 6,5 млн туристов, что превысило показатели 2014 года. Из них 2,8 млн человек прибыли из-за рубежа.

В прошлом году также был перезапущен городской туристический портал «Visit Petersburg», который получил первое место на всероссийском конкурсе «Золотой сайт 2015» в профильной номинации. К нему выпустили и приложение: мобильный гид по северной столице победил в номинации «Лучшее мобильное приложение для туристов» на Всероссийском туристском конкурсе «Маршрут года». Кроме того, в 2015 году Петербург удостоился премии World Travel Awards.