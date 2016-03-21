Великий Новгород, 21 марта, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Совет командиров Новгородской поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И.Орлова возглавил Игорь Неофитов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, выборы в руководящие органы экспедиции прошли на отчётно-выборной конференции 19 марта.

poisk-dolina.ru Председатель совета командиров Поисковой экспедиции «Долина» Игорь Неофитов

Неофитов возглавляет поисковый отряд «Память» (город Сольцы Новгородской области) и занимает должность первого заместителя руководителя департамента внутренней политики Новгородской области. Его заместителем избран Анатолий Польшаков из того же отряда «Память». Прежний руководитель организации Сергей Флюгов и его зам Людмила Бородачева сложили свои полномочия.

Напомним, экспедиция «Долина» остается крупнейшим поисковым объединением России и объединяет 56 поисковых отрядов общей численностью более 1000 человек из Новгородской области и других регионов России.

Совет командиров экспедиции «Долина» избирается на трёхлетний срок.