Белгород, 21 марта, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Адвокат бывшего хирурга белгородской больницы №2 Ильи Зелендинова попросил у суда назначитm его подзащитному условное наказание, передает «Интерфакс».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 марта в Октябрьском суде начались прения сторон. Гособвинитель потребовал отправить врача, одним ударом убившего пациента, в колонию строго режима на 10 лет и шесть месяцев, а также на три года запретить заниматься медицинской деятельностью.

Защита Зелендинова продолжает настаивать, что к смерти больного привела случайность, — в том числе опираясь и на данные альтернативной экспертизы, которая причиной смерти называет не остановку сердца от удара Зелендинова, а сотрясение мозга, полученное при падении на пол. «Версию стороны защиты, оспаривавшей выводы судебно-медицинской экспертизы о причине смерти потерпевшего, прокурор счел несостоятельной. Обвинение убеждено в том, что нанесение Зелендиновым удара рукой в шею состоит в прямой причинной связи с наступившими трагическими последствиями», — сообщила ранее пресс-служба прокуратуры.

Также адвокат бывшего хирурга просил отметить положительные характеристики Зелендинова и тот факт, что его действия стали реакцией на вызывающее поведение больного и сопровождавшего его мужчины.

Напомним, в суде Зелендинов признал свою вину и заявил, что сожалеет о случившемся. Он признался, что не смог адекватно оценить ситуацию — сам он устал после рабочего дня, а от поступивших мужчин пахло алкоголем.