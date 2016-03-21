Москва, 21 марта, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Бывший министр финансов Российской Федерации, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил, что не стоит в ближайшее время ждать укрепления курса рубля. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает НТВ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Кудрин заявил, что на курс рубля негативно влияет высокий дефицит бюджета. Даже если цены на нефть будут стабильными, рубль не укрепится.

Экс-министр финансов считает, что мировые цены на нефть в 2016 году будут колебаться на уровне $35−40 за баррель. При такой цене на черное золото доллар США будет стоить порядка 70 рублей.

Внутренний валовый продукт Российской Федерации в 2016 году падет на 1,5−2%. В 2017 году Кудрин допускает рост ВВП на уровне 1%.

Напомним, после того, как Кудрин в 2011 году был выведен из состава правительства после ссоры с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым, СМИ регулярно сообщают о том, что он вот-вот вернется на политический Олимп. Но этого пока не происходит.