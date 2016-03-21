Красноярск, 21 марта, 2016, 17:42 — ИА Регнум. В настоящий момент в Красноярске активно развивается механизм развития застроенных территорий (РЗТ), основанный на частно-муниципальном партнерстве. Этот механизм является одним из эффективных способов расселения граждан из аварийных домов, говорится в сообщении департамента информационной политики администрации города Красноярска.

Аварийный дом по ул. Полярная, 10 в Красноряске

«Причем, этот процесс строго регламентирован действующим законодательством. Инвестор, реализующий проект РЗТ, предоставляет семьям, которые живут в муниципальных квартирах по договорам социального найма, аналогичные по площади и количеству комнат квартиры. Для собственников устанавливается выкупная стоимость.

Одним из преимуществ РЗТ является качественное преобразование городской среды — территории становятся комфортными и эстетически привлекательными.

Примечательно, что сносу подвергаются только признанные аварийными в установленном законом порядке многоквартирные дома. У администрации города нет намерения сносить дома, признанные памятниками культурного наследия. Напротив, в настоящий момент ведется активная работа, чтобы сохранить такие здания и провести их реставрацию», — утверждают власти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, администрация Красноярска выставила на аукцион участок площадью 5,4 тыс. кв. м по стартовой цене 515 тыс. рублей. Договор с победителем будет заключен на семь лет. Под строительство ему предстоит снести три старых дома на улицах Полярная и Туруханская. Некоторые эксперты считают, что «снос старых зданий в Красноярске ведется чересчур активными темпами».