Санкт-Петербург, 21 марта, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Спасательный вертолет, прибывший за пострадавшим в аварии на кольцевой автодороге Петербурга, сам стал участником ДТП, сообщают очевидцы и СМИ.

http://vk.com/spb_today Вертолет на КАД Петербурга. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на съезде на КАД с проспекта Культуры на севере города примерно в 14:35 21 марта легковая машина Renault Fluence почти целиком ушла под прицеп грузовика МАЗ.

ДТП вызвало 7-километровую пробку, на место прибыли сотрудники оперативных служб и прилетел спасательный вертолет. Через некоторое время к месту аварии неожиданно прибыл второй вертолет.

Как выяснилось позже, первая винтокрылая машина сама оказалась участницей ДТП. «Второй вертолет прилетел. Первому самосвал лопасть зацепил», — написал один из очевидцев в соцсети.

В управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти «Интерфаксу» подтвердили этот факт. Как выяснилось, вертолет, взлетая, врезался в грузовик.

«Вертолет оказался несильно поврежден и смог самостоятельно улететь. Пострадавшего эвакуировал другой вертолет», — сказал собеседник агентства. В настоящее время пробка на КАД исчезла.