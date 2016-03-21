Чебоксары, 21 марта, 2016, 17:38 — ИА Регнум. В Чувашии в 2015 году в собственности муниципалитетов находилось 10 489,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учётом улиц, проездов, переулков поселений). Это на 1% (на 105,4 км) больше, чем было в 2014 году, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате. При этом возросла доля дорог, не соответствующих нормативным требованием.

torange.biz Яма на дороге

Удельный вес автодорог с твёрдым покрытием составил 53,9% от общей протяженности дорог общего пользования местного значения (в 2014 году — 54,2%), в том числе доля дорог с усовершенствованным покрытием снизилась до 84,2% (в 2014 году — 85,2%). Протяженность грунтовых дорог на конец 2015 года составила 4830,3 км (в 2014 году — 4753,2 км).

По данным ведомства, в целом по республике доля дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составила 66,5% (в 2014 году было 65,6%). В отдельных муниципальных районах эта доля значительно выше — в частности, в Порецком районе — 85% (в 2014 году было 86,4%), Алатырском районе — 84,8% (в 2014 году — 83,5%).

Автобусами в пригородном и междугородном сообщении обслуживалось 1426 сельских населенных пунктов (в 2014 году — 1435). На конец 2015 года число автобусных маршрутов регулярного сообщения составило 580 единиц (в 2014 году — 1365), из них в сельской местности — 175 (в 2014 году — 711).

Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных в придорожной полосе автомобильных дорог местного значения на конец 2015 года составило 87 единиц, из них девять многотопливных (МТЗС), семь газозаправочных (АГЗС) и одна газонаполнительная компрессорная станции.