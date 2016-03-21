Ярославль, 21 марта, 2016, 17:34 — ИА Регнум. 21 марта в приемной председателя партии «Единая Россия» Илья Осипов отозвал заявление о выдвижении своей кандидатуры на предварительное голосование по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации по одномандатному избирательному № 194 и был зарегистрирован кандидатом праймериз по 195 одномандатному избирательному округу.

ИА REGNUM Илья Осипов (слева)

«Я планировал выдвигаться по 194 округу. Однако, в связи с появившимися слухами о том, что наша партия освобождает 195 избирательный округ, я, как лидер Ярославского регионального отделения партии, принял решение выдвинуть свою кандидатуру по данному округу», — заявил Илья Осипов.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, как Илья Осипов будет совмещать пост руководителя оргкомитета предварительного голосования и статус кандидата, Илья Осипов ответил, что это не противоречит внутрипартийным документам.

«На съезде мы обсуждали такую возможность. В связи с этим было принято решение о том, что член оргкомитета, становясь кандидатом предварительного голосования, не голосует на заседаниях организационного комитета по своей кандидатуре», — заявил Илья Осипов.

По 195 округу свои кандидатуры уже выдвинули врач-онколог «Ярославской онкологической больницы» Дмитрий Петровский и депутат муниципального совета Рыбинска Александр Соколов.