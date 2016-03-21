Ростов-на-Дону, 21 марта, 2016, 17:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону у здания аэропорта появится памятный знак жертвам авиакатастрофы, унесшей 19 марта 62 человеческие жизни. Об этом ИА REGNUM проинформировали в городской администрации.

donland.ru Импровизированный мемориал в ростовском аэропорту

Эскиз памятника будет изготовлен на основе предложений, поступивших от горожан.

Напомним, что в ростовском аэропорту при заходе на посадку в ночь на субботу, 19 марта, разбился Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai. Выживших в результате крушения самолета нет.