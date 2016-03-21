Минск, 21 марта, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Необходимость принятия Александром Лукашенко указа № 98 от 15 марта 2016 года «О совершенствовании порядка передачи сообщений электросвязи» обусловлена «серым трафиком». Об этом 21 марта проинформировал Оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии.

beladeco.by Нарушители

«На протяжении ряда лет в нашей стране получила распространение практика осуществления незаконной предпринимательской деятельности по оказанию услуг передачи голосовых сообщений электросвязи в нарушение требований законодательства, предъявляемых к деятельности в области электросвязи (так называемый «серый трафик»), лицами, не имеющими статуса оператора электросвязи», — сказано в официальном сообщении.

По мнению ОАЦ, такие лица занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, осуществление которой без регистрации, специального разрешения (лицензии) запрещено. Данные лица, пользуются инфраструктурой операторов электросвязи, заключая через подставных лиц договоры на оказание услуг (доступ в Интернет, предоставление мобильной связи и иных видов оказываемых операторами услуг, например «Максифон»).

«Принятый указ не коснется таких популярных и массово используемых гражданами Республики Беларусь интернет-мессенджеров, как «Skype», «Viber» и так далее, при условии, когда соединение будет происходить напрямую между интернет-мессенджерами, а также если владельцы интернет-мессенджеров заключат договоры о взаимодействии с белорусскими операторами, в том числе на терминацию IP-трафика непосредственно на белорусские телефонные сети связи», — сказано в публикации на сайте ОАЦ.

Оценивая перспективы ограничения для звонков между пользователями Skype, Viber и других интернет-мессенджеров (ОТТ-сервисов) внутри Белоруссии, а также возможность взимания дополнительной платы за это, в ОАЦ пояснили: «Настоящим указом данный вопрос не регламентирован. Вместе с тем в настоящее время по инициативе операторов электросвязи регуляторами в сфере информатизации прорабатывается вопрос о целесообразности и необходимости монетизации отдельных сервисов и услуг, оказываемых с использованием сетей электросвязи. В результате операторами и регуляторами в сфере информатизации будут выработаны общие организационно-технические и правовые мероприятия, позволяющие осуществлять тарификацию интернет-мессенджеров и ОТТ-услуг».

«Вместе с тем в настоящее время по инициативе операторов электросвязи регуляторами в сфере информатизации прорабатывается вопрос о целесообразности и необходимости монетизации отдельных сервисов и услуг, оказываемых с использованием сетей электросвязи. В результате операторами и регуляторами в сфере информатизации будут выработаны общие организационно-технические и правовые мероприятия, позволяющие осуществлять тарификацию интернет-мессенджеров и ОТТ-услуг», — сказано в официальном ответе.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский госмонополист «Белтелеком» обеспокоен упущенной выгодой из-за отказа владельцев Skype и Viber пополнять казну Белоруссии. Белорусское издание grodno-best.info проинформировало, что Александр Лукашенко 15 марта подписал указ №98, согласно которому в постсоветской республике создана система противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях электросвязи. Данные меры направлены против интересов белорусов, использующих программы Skype, Viber, Telegram, CryptoCat, Signal и аналогичные.