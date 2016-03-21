Импичмент Дилмы Руссефф: а судьи кто?
Бразилиа, 21 марта, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В Бразилии создается Национальный комитет по поддержке импичмента Дилмы Руссефф, в котором будут представлены все спектры гражданского общества страны. Об этом заявил депутат Паулу Перейра, который убежден, что между пятым и десятым апреля «Дилма будет в отставке», сообщает Brasil 247.
Отметим, что сегодня состоится очередное заседание Специальной комиссии по рассмотрению вопроса об импичменте президента Бразилии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, эта комиссия была учреждена 17 марта. В состав комиссии входят 65 парламентариев, из которых 40, как уверяют некоторые бразильские СМИ, сами были замешаны в коррупционных схемах. А 16 членов комиссии официально находятся под следствием, комментирует Prensa Latina.
Сама Дилма Руссефф категорически отказывается рассматривать вопрос о возможном импичменте. Хотя правительство Бразилии полагает, что риск импичмента вырос в последние три недели. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из окружения президента Бразилии.