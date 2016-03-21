Бразилиа, 21 марта, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В Бразилии создается Национальный комитет по поддержке импичмента Дилмы Руссефф, в котором будут представлены все спектры гражданского общества страны. Об этом заявил депутат Паулу Перейра, который убежден, что между пятым и десятым апреля «Дилма будет в отставке», сообщает Brasil 247.

Оноре Домье. Состязательный процесс. 1845

Отметим, что сегодня состоится очередное заседание Специальной комиссии по рассмотрению вопроса об импичменте президента Бразилии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, эта комиссия была учреждена 17 марта. В состав комиссии входят 65 парламентариев, из которых 40, как уверяют некоторые бразильские СМИ, сами были замешаны в коррупционных схемах. А 16 членов комиссии официально находятся под следствием, комментирует Prensa Latina.

Сама Дилма Руссефф категорически отказывается рассматривать вопрос о возможном импичменте. Хотя правительство Бразилии полагает, что риск импичмента вырос в последние три недели. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из окружения президента Бразилии.