Москва, 21 марта, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил президенту России Владимиру Путину о позитивной динамике изменения промышленной и финансовой ситуации в северной столице. В свою очередь, президент России потребовал не допустить снижения индексов, характеризующих положение дел в городе. О рабочей встрече главы государства с губернатором Петербурга сообщила 21 марта пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин и Георгий Полтавченко

«В целом грех жаловаться. Год мы закончили неплохо», — ответил губернатор на вопрос о положении дел в Петербурге.

По словам Георгия Полтавченко, «те меры, которые приняли по стабилизации ситуации, дали положительный результат». «Мы с профицитом закрыли бюджет прошлого года, где‑то порядка 8 миллиардов рублей. И, что важно, удалось стабилизировать ситуацию в промышленности», — сказал Полтавченко.

Он сообщил президенту, что индекс промышленного производства в Петербурге в начале 2016 года впервые за долгое время показал рост порядка 1,5%.

«У нас рост доходов по бюджету за эти два месяца порядка 9 процентов, хорошо идёт налог на прибыль (…) доходы нам позволяют сегодня абсолютно спокойно решать все социальные вопросы и исполнять все социальные обязательства, которые были взяты», — добавил Георгий Полтавченко.

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Говоря об исполнении в Петербурге майских указов (2012 года) президента России, губернатор отметил, что «все майские указы по итогам прошлого года выполнены в полном объёме», а в текущем году все статьи бюджета по их исполнению защищены.

«Нужно только постоянно за этим наблюдать, чтобы не снижались никакие индексы», — подчеркнул Владимир Путин.

«Ни в коем случае, Владимир Владимирович», — пообещал Георгий Полтавченко.

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По Петростата, среднемесячная заработная плата в январе 2016 года составила в Санкт-Петербурге 42 104 руб. (105,5% к аналогичному периоду прошлого года). Уровень зарегистрированной безработицы в Санкт-Петербурге — 0,5% от численности экономически активного населения.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, в 2015 году майские указы президента России выполнены в Петербурге по 44 показателям из 53-х, в частности 9 из 11-ти показателей по заработной плате достигли плановых значений 2015 года.

Так, средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 143,2% от планового значения показателя 2015 года, врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, — 110,7% от плана 2015 года), педагогических работников образовательных учреждений общего образования — 107,4%. Однако не выполнен план роста зарплат у работников дошкольных образовательных учреждений и научных сотрудников.

«Неисполнение показателя по заработной плате научных сотрудников обусловлено недостаточным финансированием из федерального бюджета и снижением размера субсидий федеральным учреждениям на выполнение государственного задания на 2015 год по сравнению с 2014 годом», — объяснили в Смольном.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге в январе-феврале 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года составил 101,1%. Об этом 17 марта сообщил Петростат.