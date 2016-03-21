Ростов-на-Дону, 21 марта, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Телефоны «горячих линий», которые запустили после крушения самолета Boeing 737−800 в ростовском аэропорту, разрывались от шквала звонков. Звонили друзья, близкие, однофамильцы тех, кто стал жертвой страшной трагедии 19 марта. Как сообщили ИА REGNUM 21 марта в облправительстве, к специалистам по телефону обратились 210 родственников погибших пассажиров рейса сообщением Дубай — Ростов-на-Дону.

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В основном вопросы звонивших касались сроков оказания материальной помощи, проведения генетических экспертиз, консультаций психологов. Региональное управление МЧС информирует о том, что психологическая помощь оказана 187 членам семей погибших.

Напомним, что первая материальная помощь семьям жертв крушения Boeing 737 поступит уже сегодня, 21 марта. Забор биологического материала для идентификации останков продолжается. Известно о том, что за истекший период произведено 53 забора крови у родственников погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 55 пассажиров и семь членов экипажа, летевших с жаркого курорта домой, погибли в результате крушения воздушного судна авиакомпании FlyDubai в ростовском аэропорту 19 марта. Большинство пассажиров борта были из Ростовской области. Из ОАЭ возвращались жители Кубани и Волгоградской области, а также граждане Узбекистана, Украины, Индии, Кипра, Испании, Сейшел, Колумбии, Кыргызстана.