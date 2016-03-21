Москва, 21 марта, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Фантастический боевик «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» после почти годового переноса наконец появится в Российском прокате. Фильм Зака Снайдера основан на комиксах издательства DC Comics и является сиквелом киноистории о Супермене «Человек из стали». Премьера картины состоится в четверг 24 марта, дистрибьютором стала компания «Каро-Премьер».

Цитата из к/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». реж Зак Снайдер. 2016. США Обида

Фильм, объединяющий Бэтмена и Супермена, станет также началом киновселенной DC Comics, куда войдут «Лига справедливости: Часть 1» 2017 и «Лига справедливости: Часть 2», которая выйдет ещё два года спустя, в 2019-м.

В центре сюжета нового фильма — противостояние между Темным рыцарем Готэма и Суперменом. Напряженная ситуация борьбы обострена тем, что оба героя служат справедливости, но разными методами: Супермен предпочитает работать независимо от правительств Земли, в то время как Бэтмен в принципе не признает законов, помимо общечеловеческой морали. И пока Бэтмен и Супермен пребывают в состоянии войны, человечеству начинает угрожать новая опасность.

В отличие от Супермена, которого экранизировали всего один раз в 2013-м, про Бетмена на сегодняшний день снято 9 полнометражных фильмов и несколько мультсериалов. За экранизацию истории героя в разные года брались известные режиссёры Ламберт Хилльер, Лесли Х. Мартинсон, Тим Бёртон, Джоэл Шумахер. Самой знаменитой серией фильмов стала трилогия Кристофера Нолана: «Бэтмен: Начало» 2005, «Тёмный рыцарь» 2008 и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» 2012, где главную роль сыграл Кристиан Бэйл.

Впервые план об общем фильме, объединяющем двух героев, появился летом 2001 года, но был отменён, чтобы кинокомпания Warner Bros смогла сосредоточиться на отдельных картинах «Бэтмен: Начало» и «Возвращение Супермена».

В 2013 году стало известно, что Бэтмена в новом фильме сыграет 43-летний Бен Аффлек. Роль досталась актёру после того, как на неё были рассмотрены 10 кандидатов, в том числе Ричард Армитедж (исполнитель роли Торина в трилогии «Хоббит») и Джо Манганьелло (персонаж Флэш Томпсон в фильмах про «Человека-паука»). В 2013 году глава Warner Bros Кевин Цудзихара прокомментировал, что по задумке создателей Бэтмен в исполнении Аффлека будет «усталым, вымотанным и зрелым персонажем».

Съёмки картины начались в городе Детройт штата Мичиган в первом квартале 2014 года. Фильм должен был выйти на экраны в июле 2015 года, однако его не успели закончить в срок, поэтому релиз был перенесён на март 2016 года. Картину покажут более чем в 70 странах мира.

18 марта, за несколько дней до выхода премьеры, компания WaterTower Music представила полный саундтрек к фильму. Создателями музыкального сопровождения «Бэтмена против Супермена» стали Джанки Экс-Эл и Ханс Циммер.