Челябинск, 21 марта, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Минздрав Челябинской область начал собственную проверку всей имеющейся медицинской документации и прочих обстоятельств, связанных с весьма странной историей беременности жительницы поселка Киолим. Как заявили сегодня, 21 марта, начальник отдела организации помощи детям и матерям регионального министерства здравоохранения Людмила Подлубная, исчерпывающие комментарии могут быть только после того, как будут установлены все детали произошедшего. Однако уже сейчас представитель Минздрава настаивает на том, что сама пациентка прибегла к фальсификации документов.

Фредерик Лейтон. Мать и дитя 1865

«В ходе начатой служебной проверки уже удалось установить, что женщина обращалась и в медучреждения Миасса и Карабаша, но факт беременности врачами установлен не был. Беременность у пациентки была мнимой. Кроме того, мы располагаем также и информацией о том, что она обращалась в одну из клиник в Челябинске, где, кстати, тоже было установлено отсутствие беременности. Отмечу также, что наблюдение в женской консультации женщина проходила нерегулярно, от осмотров и анализов отказывалась», — прокомментировала ситуацию Людмила Подлубная.

Также представитель Минздрава заявила, что и на учет в женскую консультацию даме удалось встать, представив фальсифицированные результаты УЗИ. Якобы, женщина прошла исследование в стороннем медицинском учреждении, а необходимый диагноз вписала в документ собственноручно. Впрочем, отметим, что подобное утверждение можно делать лишь после получения результатов графологической экспертизы.

В свою очередь отметим, что отвечать на вопрос, какая операция была сделана Авдеевой в роддоме Миасса, чиновница отказалась, сославшись на врачебную тайну. Именно врачебной тайной пока покрыты и другие весьма неоднозначные детали этой истории. Пока врачебное сообщество уходит от ответа на главный вопрос: зачем и для чего все это было нужно самой женщине. Возможно, выяснить это удастся следственным органам, которые ведут сейчас свою проверку параллельно с Минздравом.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница села Киолим Алёна Авдеева, мать троих детей, в течение почти девяти месяцев ждала двойню, но после проведенного ей кесарева сечения врачи сообщили, что беременности у нее никакой не было, а была киста в матке, которую врачи и удалили. Но, по заверению самой женщины, она состояла на учете в женской консультации, сдавала анализы и проходила необходимые исследования. Более того, Алёна Авдеева не исключает, что рождённые ею двойняшки могли быть похищены, пока она находилась под наркозом, сообщает издание «Телефакт».