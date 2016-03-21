Ярославль, 21 марта, 2016, 16:19 — ИА Регнум. 9 человек заявились на должность уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе, которая и должна избрать нового детского омбудсмена.

Светлана Лягушева

Среди претендентов есть довольно известные в регионе люди. В частности, это руководитель ярославского отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Светлана Лягушева, бывший директор департамента образования Ярославля Сергей Терех, бывший заместитель начальника областного УВД Станислав Сясин. Менее известны эксперт совета по проведению религиоведческой экспертизы при региональном управлении Минюста Александр Галанов, специалист администрации Борисоглебского района и секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Светлана Махова, конультант-юрист по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка Константин Скоробогатов, а также ряд юристов и адвокатов: Оксана Старожильцева, Галина Старостина, Любовь Сурова.

Кандидатов на должность уполномоченного представляют органы власти, депутаты, общественные организации. В частности, губернатор Ярославской области Сергей Ястребов представляет Светлану Лягушева. Свои рекомендации ряду кандидатов дали и депутаты областной думы.

Обсуждению кандидатур будет посвящено заседание профильного комитета Ярославской областной думы, где будут заслушаны все кандидаты.

Последним детским омбудсменом в Ярославской области была Татьяна Степанова, которая была вынуждена покинуть свой пост после трагедии в Мосейцево, где в приемной семье погибла девочка. После этого ее обязанности исполнял уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин, однако в конце 2015 года губернатор решил вновь ввести этот пост.