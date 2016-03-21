Москва, 21 марта, 2016, 16:13 — ИА Регнум. На момент начала программы «Россия без сирот» в 2012 году в банке для усыновления состояли 119 тыс. детей. На сегодняшний день (21 марта 2016 года) в этом банке состоят 68 тыс. 884 ребёнка. Об этом сегодня на заседании правительства РФ заявила вице-премьер Ольга Голодец.

Дети-сироты на кладбище (фрагмент). Василий Перов, 1864

«За год удалось передать в приёмные семьи 71 тыс. человек, и это существенно больше, чем в предыдущие годы, потому что, например, в 2014 году в семьи были переданы 64 тыс. детей», — сказала Голодец

«Также мы перешли на новые формы работы в детских домах. Требуем, чтобы детские дома предоставляли условия, максимально близкие к семейным. И то, что сегодня большинству детских домов это уже удалось сделать, — огромная заслуга и регионов, и руководства этих учреждений», — отметила вице-премьер.

«Вместе с тем работа по устройству в семьи продолжается, здесь работают и институты приёмных семей, здесь работают специальные службы сопровождения — всё то, что даёт тот результат, на который нам удалось выйти за эти годы», — подчеркнула Голодец.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 2015 год переданы на воспитание в замещающие семьи более 42 тысяч детей, под предварительную опеку — почти 19 тысяч детей. Количество детей, устроенных в семьи, составило 63 тыс. 335 человек, это 98,9% от числа переданных на воспитание в семьи граждан за весь 2014 год.