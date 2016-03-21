Москва, 21 марта, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Проблему безопасности на дорогах в России решить не удается. Возможно, пора вводить личную ответственность глав регионов за плохие дороги? Вспомним, чем заканчивался срыв регионами программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Тема безопасности на дорогах оказалась главной на прошедшем неделю назад, 14 марта заседании президиума Госсовета, прошедшем в Ярославле, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. По его словам, ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения не являются преградой для автолюбителей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Наказание вплоть до лишения прав не останавливает лихачей. В результате их безответственного вождения гибнут ни в чем не повинные люди. Полагаю, что необходимо представить план мероприятий по комплексному, системному решению этой проблемы», — сказал Путин.

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При этом, по его словам, наиболее распространённым нарушением среди водителей авто является выезд на встречную полосу, и, как следствие — лобовое столкновение, занос с последующей аварией и врезанием в ограждения, травмы пешеходов и так далее.

Однако же примечательно другое: глава государства не впервые говорит о необходимости повышения уровня безопасности на дорогах. Так, чуть более полугода назад в ходе совещания с членами правительства Путин затронул трагедию, произошедшую в Хабаровском крае, где в результате крупного ДТП погибло более 15 человек, и ещё десятки людей получили ранения и травмы различной степени тяжести. Помимо министров, на встречу был приглашён замглавы МВД по безопасности на транспорте Виктор Кирьянов, которого попросили отчитаться о ситуации на дорогах. Тогда чиновник рассказал о причинах крупного ДТП под Хабаровском: «Произошло трагическое событие — столкновение двух автобусов. Одной из причин является человеческий фактор, а другой — неправильное проведение ремонтных работ. Там устанавливали отбойники и соответствующим образом не обеспечили безопасность».

В ответ на это Путин ещё раз попросил министров подумать о повышении безопасности на дорогах: «Мы должны подумать — я просил уже в мае 15-го года — о дополнительных мерах, обеспечивающих безопасность на дорогах».

В марте 2015 года в ходе заседания коллегии МВД президент вновь напоминал об актуальности проблем обеспечения безопасности дорожного движения: «В 2014 году количество ДТП сократилось, снизилось число погибших и раненых людей. Вместе с тем, количество ДТП, совершенных пьяными водителями, выросло почти на 22%, точнее если быть, то на 21,6%. А число погибших в таких авариях людей — более чем на 47%».

Он призвал соответствующие подразделения МВД совместно с представителями Минздрава, МЧС и других ведомств «подумать над всем комплексом проблем: это и организация движения, и контроль на дорогах, взаимодействие патрульных, экстренных медицинских служб и, конечно, ну это не задача МВД, но тем не менее, вместе с соответствующими службами нужно думать и ставить вопросы».

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Президент также призвал создать все необходимые условия для оказания экстренной помощи пострадавшим. Путин также напомнил, что уровень транспортного травматизма в стране высок, и в качестве примера привёл статистику 2014 года, когда на дорогах травмы получили более 250 тысяч человек. В июле 2015 года президент вновь повторил соответствующую просьбу о повышении уровня безопасности в рамках совещания с правительством.

Летом 2013 года Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», который был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Поправки в КоАПП и закон о безопасности дорожного движения предусматривали увеличение штрафов практически во всех видах нарушений.

Интересно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале октября 2013 года утвердил федерально-целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на 2013−2020 годы», разработанную в стенах Минэкономразвития ещё в 2012 году. Главной целью программы стало снижение смертности на дорогах на 29% по сравнению с 2012 годом, когда, согласно статистике, произошло 203,5 тысяч аварий, в которых в общей сложности погибло почти 30 тысяч человек и пострадало 258 тысяч человек.

При этом ФЦП включила в себя развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожных условий, развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП, совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения деятельности сотрудников, обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении и повышение уровня технического состояния автомобилей.

В рамках программы предполагалось ввести спецкурсы по изучению основ ПДД для детей, провести семинары для сотрудников ГИБДД, и так далее. Для реализации программы власти выделили 32,4 млрд рублей.

Эксперты крайне неоднозначно оценили данную программу. По словам некоторых из них, снижение уровня смертности на дорогах на 29% и числа ДТП в целом не произойдёт лишь с помощью «выпуска брошюр». Специалисты напомнили о словах президента, сказанных им в 2006 году о том, что для повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо строить новые дороги, тоннели и эстакады.

Несмотря на настоятельные рекомендации со стороны президента, а также ряд поручений с его стороны, чиновники зачастую по-прежнему продолжают игнорировать данные сигналы со стороны главы государства. Этим вопросом озаботились и законодатели, уже который год требующие ввести наказание на неисполнение указов президента РФ на местах.

Так, в начале апреля 2014 года группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение парламента предложение о пополнении Уголовного кодекса новым составом преступления в рамках ответственности за халатность — «халатность, связанная с неисполнением или ненадлежащим исполнением указов, распоряжений и поручений Президента РФ». Депутаты предложили ввести наказание за соответствующее нарушение в виде штрафа суммой до 200 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного лица за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Помимо этого, депутаты посчитали необходимым ввести административную ответственность за неисполнение должностным лицом указов, распоряжений и поручений президента РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Парламентарии предложили наказывать нарушителей штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей либо дисквалификацией на срок до трех лет. При этом обязанность по рассмотрению дел о соответствующем правонарушении предполагалось возложить на подразделение администрации президента РФ.

Несмотря на актуальность, законопроект впоследствии был отозван депутатами по неизвестным причинам, однако с необходимостью его возврата на рассмотрение Госдумы вернулись уже в декабре того же года. Один из депутатов подверг критике качество исполнения указов президента и объявил о начале доработки апрельского законопроекта, а также очертил круг лиц, в отношении которых предлагалось ужесточить наказание — это члены правительства, представители министерств и ведомств всех уровней, госорганы, должностные лица, государственные и муниципальные служащие.

Впоследствии депутаты возвращались к введению соответствующей ответственности в мае 2015 года, июне 2015 года и январе 2016 года. Против принятия соответствующего законопроекта высказывались как правительство РФ, так и Верховный суд РФ.

Вместе с тем, соответствующий проект, полагают эксперты, давно назрел. В подкрепление своим словам специалисты приводят статистику по неисполнению президентских указов. Например, в Кемеровской области в 2012—2013 годах федеральные министерства не выполнили вовремя ряд поручений Путина. Так, Минэнерго, Минфин и Минэкономразвития не смогли вовремя представить проекты по налоговому стимулированию модернизации производства, а также освоению новых угольных месторождений и созданию соответствующей инфраструктуры. Представители Минприроды и Минрегиона провалили сроки подготовки проектных решений по изменению постановления правительства «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с целью учета специфики объектов недропользования. Минфин и Минпромторг не уложились в срок проработки вопроса о субсидировании части затрат по кредитам на 2012−2014 годы, полученных организациями тяжелого и энергетического машиностроения.

Помимо этого, поручение президента, данное Минвостокразвития, Минэкономразвития и Минрегиону о составлении списка приоритетных инвестиционных проектов развития Дальнего Востока и Забайкалья в I квартале 2013 года, также было провалено.

Неисполнение поручений президента коснулось и правительства, которому к ряду дат 2013−2014 гг. Путин поручил проработать меры по увеличению объемов потребления отечественного угля, решить вопросы строительства энергогенерирующих мощностей под Калининградом, а также совершенствования системы пенсионных отчислений из фонда оплаты труда, осуществляемых предприятиями угольной промышленности.

Эксперты призывают к обсуждению мер по наказанию за неисполнение указов и поручений президента, но напоминают, что, согласно Конституции РФ, президент издает указы и распоряжения, которые обязательны для исполнения на всей территории страны (ст. 90 Конституции РФ).