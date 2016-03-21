Барнаул, 21 марта, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Возможности субкластера «Белокуриха-2», реализуемого в рамках федеральной программы по развитию внутреннего и въездного туризма, продемонстрировали накануне, 20 марта, в ходе международной туристической выставки «Интурмаркет», открывшейся в Москве. Подробности сообщает официальный сайт региона.

Алексей Саламатов Уникальная дорога, ведущая к новому курорту «Белокуриха-2»

Строительство Белокурихи-2 в районе поселка Черновое признано весьма перспективным местом, в котором можно будет применить все современные технологии курортного бизнеса. Известно, что помимо лечебниц, гостиниц и ресторанов в «Белокурихе-2» намерены построить горнолыжный комплекс стоимостью более 1 млрд рублей. Все инженерные коммуникации субкластера планируется возвести к 2017 году.

«В этом году мы привлекаем сюда 440 миллионов рублей на водоснабжение и водоотведение. Также будет построена линия электропередачи, средства на которую выделены еще в 2015 году. Так что к 2017 году мы планируем подготовить площадку для строительства крупных капитальных объектов. Пока инвесторы заняты проектированием», — пояснил алтайский губернатор Александр Карлин.

Напомним, ранее в качестве крупных инвесторов назывались три крупных предприятия: акционерное общество «Курорт Белокуриха», всемирно известная гостиничная сеть «Хилтон» и московская компания «Олимпик-Сити». Общий объем их вложений в курорт оценивается в несколько миллиардов рублей.

Представителями курорта «Белокуриха» на московской выставке было заявлено, что, помимо крупных мест размещения (гостиниц и санаториев), в районе «Белокурихи-2» появятся также небольшие, до 50 мест, гостиницы и туристические базы. Их строительством партнеры из Сургута готовы заняться уже весной 2016 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае финансирование за счет Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» получили сразу три кластера: «Белокуриха-2», «Золотые ворота» и «Барнаул — горнозаводской город». На 2016 год по ним выделяется около 750 млн. рублей.

В ноябре 2015 года к новому курорту «Белокуриха-2» уже открыли дорогу, которая сама по себе является достопримечательностью. Меньше чем за два года дорожники Алтайского края выстроили современную трассу, вписанную в сложный географический горный рельеф.

Дорога эта пересекает множество ручьев, а перепад высот составляет 420 метров. Почти 8 км. трассы включают в себя 12 серпантинных участков. Подпорные стенки и коробчатые габионы защищают дорогу от осыпей, для этого 23 тысячи кубометров камня на строительстве новой трассы дорожники выложили вручную. Ранее объекты такой сложности в Алтайском крае не строились.

В районе «Белокурихи-2» уже успешно действуют два туристических маршрута — «Каменный огород» («Пояс Сартыкпая») и «Сухая грива». Они рассчитаны в первую очередь на туристов, которых привлекает живописный ландшафт.