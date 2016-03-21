Омск, 21 марта, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Бывший полицейский Виктор Баклин, признанный виновным в разбое и убийстве охранника игорного заведения, приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Такое решение, как передает прокуратура РФ (Омская область), вынес 21 марта Омский областной суд.

pixabay.com Приговор за убийство

«Он (Виктор Баклин) признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем)», — говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что мужчина совершил нападение на лотерейный центр «Победа» в июне 2015 года. Баклин сначала смертельно ранил 27-летнего охранника, а затем, угрожая кассирам, похитил из кассы игорного заведения около 172 000 рублей и убежал.

После возбуждения уголовного дела страж порядка был уволен из органов внутренних дел.